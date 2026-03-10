Secciones
Política

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
PRIMER ENCUENTRO. Fernández se reunió con los jefes de áreas. PRIMER ENCUENTRO. Fernández se reunió con los jefes de áreas.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 4 Hs

El flamante Defensor del Pueblo, Agustín Fernández, tomó ayer posesión oficial de su nuevo cargo en la sede de Balcarce 64. El ex diputado dedicó la jornada a tomar conocimiento de la institución, viendo todo lo referido al personal. Mencionó que está pidiendo a cada área que realice un corte de gestión para tener conocimiento cabal de cada sector, algo habitual en los cambios de gestión.

El ex intendente de Aguilares concurrió acompañado de quienes serán sus defensores adjuntos: Ismael Karim Kanan y Viviana Di Benedetto. El ómbudsman hizo participar al abogado y a la contadora de una reunión que mantuvo ayer con los jefes de las distintas áreas para presentarse ante ellos. En diálogo con LA GACETA, Fernández indicó que mañana, después de las 9, está previsto que se les tome juramento a ambos.

El letrado Karim Kanan viene de desempeñarse como defensor adjunto durante los cinco años de gestión de Eduardo Cobos. Fue designado en planta permanente de la Secretaría General de la Gobernación, fue asesor de la Legislatura, también se desempeñó como asesor letrado de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de Tucumán y fue Vicepresidente de la Caja de Previsión y Seguridad social para Abogados y Procuradores de Tucumán, entre otros cargos.

La contadora Di Benedetto, en tanto, viene de desempeñarse como asesora en la Legislatura. En 2007, en tanto, fue designada como directora de administración, cargo dependiente de la Secretaría de Estado de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, según se puede rastrear en el Boletín Oficial. Es una activa jugadora de tenis, según dejaron trascender.

Por amplia mayoría

Con el voto de 38 de los 48 legisladores presentes, Fernández resultó electo Defensor del Pueblo el pasado viernes. En una votación nominal, cosechó el respaldo de los 33 miembros del bloque Justicialista y de los aliados Ernesto Gómez Rossi (Libres del Sur) y Hugo Ledesma (Lealtad Peronista). El bloque Compromiso Tucumán volvió a evidenciar diferencias y hubo elecciones dispares: Alfredo Toscano, Rolando Alfaro y Rodolfo Ocaranza votaron por el ex diputado.

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Parte de la oposición embistió con dureza en el recinto contra el ex presidente del bloque Independencia, de riñón jaldista, en la Cámara de Diputados. Algunos deslizaron que su candidatura para ser ómbudsman era un “premio político” por su desempeño en el Congreso y remarcaron que la Defensoría del Pueblo debe ser un contrapeso del poder, no una extensión del Poder Ejecutivo.

Defensor del Pueblo: Macome cuestionó la falta de independencia de los candidatos y se abstuvo de votar

Defensor del Pueblo: Macome cuestionó la falta de independencia de los candidatos y se abstuvo de votar

Fernández aseguró que su gestión estará enfocada en velar por los intereses del pueblo y prometió actuar con independencia en el ejercicio del cargo, luego de las críticas vertidas por legisladores de la oposición. “He trabajado codo a codo con el gobernador (Osvaldo Jaldo) siendo presidente del bloque Independencia. Pero en el trabajo que debo realizar en la Defensoría del Pueblo sé perfectamente cuál es la división de poderes en un sistema republicano. Sé lo que es un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y tengo perfectamente en claro cuáles son los órganos de control y la independencia que eso requiere para poder hacer una buena tarea”, declaró.

Temas TucumánOsvaldo JaldoAlfredo ToscanoDefensoría del Pueblo de TucumánRodolfo OcaranzaAgustín Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Campero cargó contra la Defensoría del Pueblo: Es un nicho para sostener la estructura peronista

Campero cargó contra la Defensoría del Pueblo: "Es un nicho para sostener la estructura peronista"

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Agustín Fernández, nuevo Defensor del Pueblo: “Sé perfectamente cuál es la división de poderes”

Romano Norri cuestionó la discrecionalidad en la selección del defensor del Pueblo

Romano Norri cuestionó la discrecionalidad en la selección del defensor del Pueblo

Lo más popular
Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina
1

Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina

Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux
2

Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux

Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado
3

Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado

Un concurso internacional convoca a artistas para reinterpretar a Mafalda y ganar 500 euros
4

Un concurso internacional convoca a artistas para reinterpretar a Mafalda y ganar 500 euros

Independizarse resulta difícil por lo que compartir vivienda es cada vez más común, pero tiene sus riesgos
5

Independizarse resulta difícil por lo que compartir vivienda es cada vez más común, pero tiene sus riesgos

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto
6

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Más Noticias
Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

No hace falta “matarse estudiando” para tener un año lectivo exitoso

No hace falta “matarse estudiando” para tener un año lectivo exitoso

Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Estudiar más horas no siempre ayuda a aprender más

Si las palomas son un problema, hay formas “amigables” de ahuyentarlas

Si las palomas son un problema, hay formas “amigables” de ahuyentarlas

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Claves para no sucumbir y terminar escribiendo como robots

Claves para no sucumbir y terminar escribiendo como robots

Comentarios