Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El flamante Defensor del Pueblo, Agustín Fernández, tomó ayer posesión oficial de su nuevo cargo en la sede de Balcarce 64. El ex diputado dedicó la jornada a tomar conocimiento de la institución, viendo todo lo referido al personal. Mencionó que está pidiendo a cada área que realice un corte de gestión para tener conocimiento cabal de cada sector, algo habitual en los cambios de gestión.
El ex intendente de Aguilares concurrió acompañado de quienes serán sus defensores adjuntos: Ismael Karim Kanan y Viviana Di Benedetto. El ómbudsman hizo participar al abogado y a la contadora de una reunión que mantuvo ayer con los jefes de las distintas áreas para presentarse ante ellos. En diálogo con LA GACETA, Fernández indicó que mañana, después de las 9, está previsto que se les tome juramento a ambos.
El letrado Karim Kanan viene de desempeñarse como defensor adjunto durante los cinco años de gestión de Eduardo Cobos. Fue designado en planta permanente de la Secretaría General de la Gobernación, fue asesor de la Legislatura, también se desempeñó como asesor letrado de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat de Tucumán y fue Vicepresidente de la Caja de Previsión y Seguridad social para Abogados y Procuradores de Tucumán, entre otros cargos.
La contadora Di Benedetto, en tanto, viene de desempeñarse como asesora en la Legislatura. En 2007, en tanto, fue designada como directora de administración, cargo dependiente de la Secretaría de Estado de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, según se puede rastrear en el Boletín Oficial. Es una activa jugadora de tenis, según dejaron trascender.
Por amplia mayoría
Con el voto de 38 de los 48 legisladores presentes, Fernández resultó electo Defensor del Pueblo el pasado viernes. En una votación nominal, cosechó el respaldo de los 33 miembros del bloque Justicialista y de los aliados Ernesto Gómez Rossi (Libres del Sur) y Hugo Ledesma (Lealtad Peronista). El bloque Compromiso Tucumán volvió a evidenciar diferencias y hubo elecciones dispares: Alfredo Toscano, Rolando Alfaro y Rodolfo Ocaranza votaron por el ex diputado.
Parte de la oposición embistió con dureza en el recinto contra el ex presidente del bloque Independencia, de riñón jaldista, en la Cámara de Diputados. Algunos deslizaron que su candidatura para ser ómbudsman era un “premio político” por su desempeño en el Congreso y remarcaron que la Defensoría del Pueblo debe ser un contrapeso del poder, no una extensión del Poder Ejecutivo.
Fernández aseguró que su gestión estará enfocada en velar por los intereses del pueblo y prometió actuar con independencia en el ejercicio del cargo, luego de las críticas vertidas por legisladores de la oposición. “He trabajado codo a codo con el gobernador (Osvaldo Jaldo) siendo presidente del bloque Independencia. Pero en el trabajo que debo realizar en la Defensoría del Pueblo sé perfectamente cuál es la división de poderes en un sistema republicano. Sé lo que es un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y tengo perfectamente en claro cuáles son los órganos de control y la independencia que eso requiere para poder hacer una buena tarea”, declaró.