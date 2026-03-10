Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Fernández aseguró que su gestión estará enfocada en velar por los intereses del pueblo y prometió actuar con independencia en el ejercicio del cargo, luego de las críticas vertidas por legisladores de la oposición. “He trabajado codo a codo con el gobernador (Osvaldo Jaldo) siendo presidente del bloque Independencia. Pero en el trabajo que debo realizar en la Defensoría del Pueblo sé perfectamente cuál es la división de poderes en un sistema republicano. Sé lo que es un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y tengo perfectamente en claro cuáles son los órganos de control y la independencia que eso requiere para poder hacer una buena tarea”, declaró.