Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas

Pampas será el próximo rival de Tarucas este viernes en La Caldera del Parque y llegará a Tucumán con un plantel renovado, pero con el mismo objetivo de las últimas temporadas: pelear por el título del Súper Rugby Américas. La franquicia porteña afronta su tercer torneo dentro de la competencia regional con un nuevo proceso encabezado por Juan Manuel Leguizamón.
El equipo tendrá como capitán en esta temporada a Juan Cruz Pérez Rachel, mientras que Lucas Marguery y Tobías Wade fueron designados como subcapitanes. Desde su creación, Pampas se convirtió en una de las estructuras más competitivas del torneo. En 2024 alcanzó la final y en 2025 quedó eliminado en semifinales, en ambos casos ante Dogos, su rival más directo dentro del campeonato.
Para esta temporada, el plantel tuvo cambios importantes. Varios de sus jugadores más destacados aprovecharon el trampolín que representa la franquicia para dar el salto al rugby europeo o al seleccionado argentino. Entre las bajas más importantes aparecen nombres como Justo Piccardo, Tomás Rapetti y Joaquín Moro, quienes continúan sus carreras en clubes del Viejo Continente.
Piccardo se incorporó al Montpellier francés tras consolidarse también en Los Pumas, mientras que Rapetti llegó a Toulouse y Gael Galván se sumó a La Rochelle. Moro, por su parte, comenzó su primera temporada en Leicester Tigers, dentro de la Premiership inglesa. A esas salidas se suman otras como Federico Lavanini, que pasó a Colomiers en el Pro D2, Franco Carrera (Zebre Parma), Eliseo Morales (Los Pumas 7's) y Juan Pablo Castro, que continuará su carrera en el Benfica.
La renovación obligó al staff a reconstruir buena parte del plantel, aunque también abrió espacio para nuevas figuras y jóvenes talentos. Entre las incorporaciones se destaca la presencia de Santiago Cordero, uno de los nombres más reconocidos del rugby argentino reciente. El wing, con 56 caps en Los Pumas, regresó a las canchas tras cuatro meses y medio de inactividad por una fractura en el tobillo izquierdo y ya dejó su sello en el equipo.
Cordero debutó con try en la victoria de Pampas por 25-20 frente a Capibaras XV y se mostró entusiasmado con el proyecto. “Estoy contento de haber vuelto a jugar y de haber ganado. Fueron meses difíciles, pero me siento bien físicamente y con ganas de mucho más”, señaló tras ese partido.
El ex jugador de Regatas de Bella Vista también destacó el crecimiento del sistema profesional argentino. “Me encontré con un sistema mucho más profesional, con mucho conocimiento. Se nota que se está trabajando muy bien y eso ayuda al crecimiento del rugby argentino”, explicó.
Junto a él llegaron otros refuerzos importantes. Entre ellos aparecen Agustín Fraga, Alejo Lavayén y Tobías Wade, tres ex integrantes del seleccionado argentino de seven que buscan consolidarse en el rugby de quince. También se sumaron Marguery, uno de los mejores jugadores del Top 12 que llevó a Newman al título, Bautista Farisé, campeón con Peñarol, Ignacio Díaz (Belgrano) y el centro Juan Cruz Corso, proveniente de Regatas Bella Vista.
La renovación no sólo se refleja en los refuerzos. El plantel también cuenta con una fuerte presencia juvenil: doce jugadores menores de 20 años entrenan con el equipo y sueñan con tener su oportunidad en el torneo. Para muchos de ellos, el Súper Rugby Américas representa una plataforma clave para aspirar a integrar el seleccionado juvenil argentino que disputará el World Rugby Championship en Georgia.
Con un plantel renovado, una mezcla de experiencia internacional y juventud, el equipo dirigido por Leguizamón buscará dar un paso más en el torneo. Después de una final y una semifinal en sus primeras temporadas, la franquicia mantiene intacta la ilusión de conquistar por primera vez el título del Súper Rugby Américas. El duelo en La Caldera del Parque será una nueva medida para ese objetivo.