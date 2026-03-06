Secciones
Política

Romano Norri cuestionó la discrecionalidad en la selección del defensor del Pueblo

El legislador radical planteó que el proceso para definir la terna debería funcionar con criterios objetivos, similares a los del Consejo Asesor de la Magistratura. Por ese motivo se abstuvo en la votación.

Romano Norri cuestionó la discrecionalidad en la selección del defensor del Pueblo
Hace 1 Hs

En el marco del proceso para la designación del nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán, el legislador radical Agustín Romano Norri cuestionó al mecanismo utilizado para definir la terna de candidatos que llega al recinto y se abstuvo de votar.

El parlamentario sostuvo que el sistema actual deja un amplio margen de discrecionalidad a las comisiones de la Legislatura, que son las encargadas de seleccionar a los postulantes que finalmente se someten a consideración del cuerpo.

Frente a esa situación, Romano Norri propuso avanzar hacia un modelo más transparente y objetivo, similar al que se utiliza en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para la selección de jueces.

Según explicó, la elección debería contemplar criterios de evaluación con puntajes claros, que permitan ordenar a los candidatos en función de sus antecedentes, formación y desempeño durante el proceso de selección.

“El mecanismo debería ser similar al del CAM, con un sistema de puntajes y parámetros objetivos”, planteó el legislador.

Para Romano Norri, un esquema de estas características reduciría la discrecionalidad política en la conformación de la terna y fortalecería la legitimidad institucional del Defensor del Pueblo, un organismo clave para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.

En ese contexto, y al considerar que el procedimiento actual no garantiza ese tipo de evaluación transparente, el legislador decidió abstenerse en la votación durante el tratamiento del tema en la Legislatura.

Romano Norri adelantó que presentará un proyecto de ley para modificar la elección de la terna de candidatos a defensores del pueblo para que luego sea designado uno en el recinto.

Temas TucumánAgustín Romano Norri
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
4

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
5

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno
6

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Más Noticias
Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Comentarios