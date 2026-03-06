Romano Norri cuestionó la discrecionalidad en la selección del defensor del Pueblo

En el marco del proceso para la designación del nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán, el legislador radical Agustín Romano Norri cuestionó al mecanismo utilizado para definir la terna de candidatos que llega al recinto y se abstuvo de votar.
El parlamentario sostuvo que el sistema actual deja un amplio margen de discrecionalidad a las comisiones de la Legislatura, que son las encargadas de seleccionar a los postulantes que finalmente se someten a consideración del cuerpo.
Frente a esa situación, Romano Norri propuso avanzar hacia un modelo más transparente y objetivo, similar al que se utiliza en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para la selección de jueces.
Según explicó, la elección debería contemplar criterios de evaluación con puntajes claros, que permitan ordenar a los candidatos en función de sus antecedentes, formación y desempeño durante el proceso de selección.
“El mecanismo debería ser similar al del CAM, con un sistema de puntajes y parámetros objetivos”, planteó el legislador.
Para Romano Norri, un esquema de estas características reduciría la discrecionalidad política en la conformación de la terna y fortalecería la legitimidad institucional del Defensor del Pueblo, un organismo clave para la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.
En ese contexto, y al considerar que el procedimiento actual no garantiza ese tipo de evaluación transparente, el legislador decidió abstenerse en la votación durante el tratamiento del tema en la Legislatura.
Romano Norri adelantó que presentará un proyecto de ley para modificar la elección de la terna de candidatos a defensores del pueblo para que luego sea designado uno en el recinto.