Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana

La Fórmula 1 no se detiene y este fin de semana continuará la temporada 2026 con el Gran Premio de China, la segunda fecha del campeonato. Tras el inicio en Australia, la categoría viaja ahora a Shanghái, donde Franco Colapinto buscará recuperarse después de un debut complicado en Melbourne.
El piloto argentino de Alpine finalizó en el 14° puesto en la primera carrera del año, un resultado condicionado por diferentes dificultades durante el fin de semana. Una penalización por una infracción cometida por un mecánico del equipo terminó afectando su estrategia y complicó sus chances de avanzar posiciones en la carrera disputada en el circuito de Albert Park.
La cita en China, sin embargo, aparece como una rápida oportunidad de revancha para el piloto nacido en Pilar. Además, será una experiencia especial: Colapinto correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Shanghái, uno de los trazados más particulares del calendario de la Fórmula 1.
Horarios
La actividad comenzará en la madrugada del viernes para el público argentino. Ese día se disputará la única práctica libre a las 00.30 y, más tarde, la clasificación que ordenará la carrera sprint, prevista para las 04.30. El sábado continuará la acción con la carrera sprint desde las 00.00 y la clasificación para el Gran Premio a las 04.00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo a las 04.00. La carrera se podrá ver por Disney+ y ESPN.
El Gran Premio de China se corre en el Circuito Internacional de Shanghái, inaugurado en 2004. Su diseño, visto desde el aire, recuerda al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. La pista tiene 5,451 kilómetros de extensión y la carrera se disputa a 56 vueltas, para completar una distancia total de 305,066 kilómetros.
Para Colapinto, será una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia en su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo mundial y de intentar sumar sus primeros puntos del año con Alpine.