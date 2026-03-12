Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana

Horarios

La actividad comenzará en la madrugada del viernes para el público argentino. Ese día se disputará la única práctica libre a las 00.30 y, más tarde, la clasificación que ordenará la carrera sprint, prevista para las 04.30. El sábado continuará la acción con la carrera sprint desde las 00.00 y la clasificación para el Gran Premio a las 04.00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo a las 04.00. La carrera se podrá ver por Disney+ y ESPN.