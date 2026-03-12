Secciones
DeportesMotores

Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana

Tras su debut en Australia, Franco Colapinto buscará recuperarse en el circuito de Shanghái

DESAFÍO SUPERADO. Franco Colapinto completó su primera carrera de la temporada en el circuito de Albert Park y cruzó la meta en el puesto 14. DESAFÍO SUPERADO. Franco Colapinto completó su primera carrera de la temporada en el circuito de Albert Park y cruzó la meta en el puesto 14.
Hace 1 Hs

La Fórmula 1 no se detiene y este fin de semana continuará la temporada 2026 con el Gran Premio de China, la segunda fecha del campeonato. Tras el inicio en Australia, la categoría viaja ahora a Shanghái, donde Franco Colapinto buscará recuperarse después de un debut complicado en Melbourne.

El piloto argentino de Alpine finalizó en el 14° puesto en la primera carrera del año, un resultado condicionado por diferentes dificultades durante el fin de semana. Una penalización por una infracción cometida por un mecánico del equipo terminó afectando su estrategia y complicó sus chances de avanzar posiciones en la carrera disputada en el circuito de Albert Park.

La cita en China, sin embargo, aparece como una rápida oportunidad de revancha para el piloto nacido en Pilar. Además, será una experiencia especial: Colapinto correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Shanghái, uno de los trazados más particulares del calendario de la Fórmula 1. 

Horarios  

La actividad comenzará en la madrugada del viernes para el público argentino. Ese día se disputará la única práctica libre a las 00.30 y, más tarde, la clasificación que ordenará la carrera sprint, prevista para las 04.30. El sábado continuará la acción con la carrera sprint desde las 00.00 y la clasificación para el Gran Premio a las 04.00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo a las 04.00. La carrera se podrá ver por Disney+ y ESPN. 

El Gran Premio de China se corre en el Circuito Internacional de Shanghái, inaugurado en 2004. Su diseño, visto desde el aire, recuerda al símbolo chino “shang”, que significa “arriba”. La pista tiene 5,451 kilómetros de extensión y la carrera se disputa a 56 vueltas, para completar una distancia total de 305,066 kilómetros.

Para Colapinto, será una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia en su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo mundial y de intentar sumar sus primeros puntos del año con Alpine.

Temas ChinaFórmula 1Franco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

Franco Colapinto llegó a China con un sombrero de Boca y revolucionó a los fanáticos en Shanghái

Max Verstappen criticó los nuevos autos de la Fórmula 1 y los comparó con un videojuego

Max Verstappen criticó los nuevos autos de la Fórmula 1 y los comparó con un videojuego

Cuando me grita, normalmente hay una razón: Franco Colapinto se refirió a la polémica escena con Flavio Briatore en Drive to Survive

"Cuando me grita, normalmente hay una razón": Franco Colapinto se refirió a la polémica escena con Flavio Briatore en Drive to Survive

Franco Colapinto terminó 18° en la FP2 del GP de Australia y se prepara para la clasificación

Franco Colapinto terminó 18° en la FP2 del GP de Australia y se prepara para la clasificación

¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

¿Cuál fue la primera reacción de Briatore luego del GP de Australia y la sanción de Colapinto?

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
5

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
6

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Más Noticias
Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

Falcioni vivió el empate entre la esperanza y la frustración

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Comentarios