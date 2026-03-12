Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares

En muchos bares y restaurantes todavía es difícil saber con precisión qué ocurre dentro del negocio. Identificar cuáles son los productos más vendidos, en qué horarios se concentra la demanda o qué tipo de público consume suele depender de estimaciones o registros poco precisos.
En ese contexto surgió Skipit, una plataforma digital creada por emprendedores argentinos que busca modernizar la forma en que los clientes compran y pagan dentro de bares, restaurantes y distintos eventos gastronómicos.
El sistema digitaliza un proceso que en muchos locales todavía depende de cajas físicas o de pedidos tomados por mozos. Con esta herramienta, gran parte de la experiencia pasa a gestionarse directamente desde el celular.
Una idea que nació en un intercambio universitario
La idea del proyecto surgió a partir de una experiencia durante un intercambio universitario en Europa. Uno de los fundadores se encontraba en un restaurante en Alemania y no lograba pedir comida porque no entendía el idioma.
Ante esa situación, un mozo le acercó una tablet con el menú disponible en distintos idiomas. Esa solución simple permitió resolver el problema en pocos minutos y abrió una pregunta que luego daría origen al proyecto: por qué esa experiencia no existía en muchos otros lugares.
A partir de esa idea comenzó el desarrollo de la plataforma con el objetivo de simplificar la forma en que se realizan los pedidos y pagos dentro de bares y restaurantes.
Pedir y pagar desde el celular
El sistema funciona mediante códigos QR ubicados en distintos puntos del local. Los clientes pueden escanearlos con el celular, acceder al menú digital, elegir los productos y pagar directamente desde el teléfono.
De esta manera, el proceso se vuelve más rápido y evita filas o esperas para pagar en la caja. También permite realizar pedidos desde la mesa o desde cualquier punto del lugar.
Actualmente la plataforma ya procesa más de 8.000 transacciones y registra una facturación estimada de unos 140.000 dólares mensuales.
Datos que ayudan a entender el consumo
Uno de los principales diferenciales del sistema es que cada compra queda registrada digitalmente. Esa información permite analizar patrones de consumo, detectar qué productos funcionan mejor o identificar los momentos de mayor demanda dentro de un local.
Para procesar esos datos, la empresa utiliza herramientas de inteligencia artificial que ayudan a identificar oportunidades de mejora para los negocios gastronómicos.
La plataforma también se utiliza en distintos contextos de consumo. Además de restaurantes, funciona en fiestas masivas, eventos deportivos, paradores de playa, espacios de coworking y eventos temporales.
Un modelo que busca beneficiar también a los comercios
Actualmente la plataforma trabaja con más de 160 locales distribuidos entre Argentina y Uruguay. Dentro de esa red conviven negocios que operan durante todo el año y otros que funcionan de forma estacional o durante eventos específicos.
El modelo de negocio contempla dos esquemas: un fee mensual fijo o un porcentaje por transacción que varía según el tipo de comercio.
Sin embargo, el proyecto busca evolucionar hacia un sistema en el que los ingresos provengan principalmente de acuerdos con marcas interesadas en conocer mejor los hábitos de consumo de los clientes.
A partir de esa información, las marcas pueden definir promociones, estrategias comerciales o mejorar su presencia en los puntos de venta. En ese esquema, los comercios pasarían a recibir parte de los ingresos generados por el uso de la plataforma y el análisis de datos.