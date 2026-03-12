Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen

Preparar un examen puede convertirse en una maratón de apuntes, resúmenes y horas frente al cuaderno. En ese proceso, la tecnología también puede dar una mano. Una de las herramientas que muchos estudiantes empezaron a usar es NotebookLM, un asistente digital pensado para analizar información y organizarla.
La plataforma funciona con el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google. Su principal ventaja es que permite trabajar directamente con los materiales de estudio que el usuario sube: apuntes, documentos, páginas web o incluso videos.
A partir de ese contenido, la herramienta puede resumir información, generar explicaciones y ayudar a repasar temas antes de un examen. Estas son cinco funciones que pueden marcar la diferencia al estudiar.
Cinco formas de estudiar con la herramienta
1. Reescribir y ordenar tus apuntes
El primer paso consiste en cargar el material de estudio en la plataforma. NotebookLM acepta textos, archivos PDF, enlaces a páginas web, videos de YouTube e incluso audios.
Con toda esa información, la herramienta puede ordenar los contenidos y crear resúmenes claros. También es capaz de transformar apuntes desordenados en esquemas más fáciles de leer, informes breves o presentaciones.
Esta función ayuda a simplificar textos largos y facilita el repaso antes de una prueba.
2. Convertir el material en un pódcast
Otra opción interesante consiste en transformar los apuntes en audio. NotebookLM puede generar un archivo que funciona como un pódcast con el contenido del material de estudio.
Esto permite escuchar el tema mientras se camina, se viaja en transporte público o se hace ejercicio. El sistema también ofrece una versión en formato conversación entre dos voces, que vuelve la explicación más dinámica.
El audio puede reproducirse desde la propia plataforma o descargarse en el teléfono.
3. Crear simulacros de examen
Una de las herramientas más útiles para los estudiantes es la posibilidad de generar cuestionarios automáticos.
NotebookLM puede crear exámenes de práctica con preguntas de opción múltiple o respuestas abiertas. El usuario elige la cantidad de preguntas y el nivel de dificultad.
Después de responder, la inteligencia artificial revisa las respuestas y señala errores o temas que conviene repasar.
4. Chatear con tus apuntes
El chat integrado en la plataforma permite hacer preguntas directas sobre el material cargado.
Si un concepto resulta complicado o quedó poco claro, el estudiante puede pedir una explicación más simple o solicitar ejemplos. De esta forma, el asistente funciona como una guía para resolver dudas durante el estudio.
También es posible ajustar las respuestas para que estén enfocadas en preparar un examen.
5. Integrarlo con Gemini
Otra función reciente permite conectar los cuadernos de NotebookLM con la aplicación Gemini.
De esta manera, cuando el usuario realiza una consulta, la inteligencia artificial puede responder con información tomada directamente de los apuntes guardados.
Esto mejora la precisión de las respuestas y permite estudiar con un asistente digital que conoce el material específico de cada materia.
Las herramientas de inteligencia artificial empiezan a ocupar un lugar en la vida cotidiana de muchos estudiantes. Usadas con criterio, pueden simplificar tareas que antes llevaban mucho tiempo: resumir textos, organizar información o practicar para un examen.
Para quienes pasan horas entre apuntes y libros, aplicaciones como NotebookLM suman una ventaja clara: convertir el estudio en una experiencia más organizada, flexible y adaptada a cada forma de aprender.