Si no tenés escaleras en casa, en la ciudad podés hacer el ejercicio que reduce la muerte prematura

Una opción deslumbrante, pero más alejada y que requiere vehículo para subir y bajar el majestuoso tramo de escalinatas es el cerro San Javier. En el Cristo Bendicente la escalera comienza en la base del monumento, a centímetros de la ruta. También se obtiene una panorámica de toda la ciudad de San Miguel. El parque Avellaneda también ofrece una opción pintoresca porque el piletón está rodeado de escaleras de más de 10 escalones y en la pileta, además de un escenario, se construyeron escaleras para “salvar” el desnivel.