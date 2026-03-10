Las lluvias ponen en alerta a Alberdi: la ciudad resiste, pero los canales están al límite

Las intensas lluvias que afectan al sur de Tucumán generaron anegamientos en varias localidades cercanas a Juan Bautista Alberdi y obligaron a las autoridades municipales a concentrar sus esfuerzos en la asistencia a los vecinos afectados. Según informó el secretario de Obras Públicas del municipio, Miguel Abboud, la situación dentro de la ciudad se mantiene controlada, aunque el sistema de drenaje funciona cerca de su capacidad máxima.
“La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso”, explicó el funcionario a LA GACETA.
De acuerdo con Abboud, algunos barrios registraron problemas por la acumulación de agua, aunque la cantidad de evacuados es reducida. “Solo 10 personas han sido evacuadas”, detalló. En la mayoría de los casos, los equipos municipales brindaron asistencia en los propios domicilios. “Se los asistió en el lugar. Hubo personas que no quisieron salir de sus casas y se las ayudó ahí”, indicó.
El funcionario sostuvo que dentro de la ciudad el sistema de desagües aún responde. “La situación en la ciudad está controlada. Los canales están funcionando”, afirmó. No obstante, reconoció que el volumen de agua es elevado y que las calles presentan acumulación en distintos sectores.
Las zonas más afectadas
Los mayores inconvenientes se registran en localidades cercanas y en zonas rurales del departamento. “Hay localidades que se han visto anegadas. La cantidad de agua es impresionante y no para”, advirtió Abboud.
Entre los sectores más afectados mencionó a Donato Álvarez y Villa Belgrano. También indicó que en algunos puntos el agua llegó a cruzar las rutas, lo que complica la circulación.
Otro factor que preocupa a las autoridades es el caudal que continúa llegando desde zonas más altas del departamento. “Sigue viniendo agua desde arriba, desde el río Marapa”, explicó.
Abboud alertó que, si las precipitaciones persisten, la situación podría agravarse. “Estamos muy atentos porque si esto continúa y persisten las lluvias, los canales podrían colapsar. Estamos prácticamente al límite”, advirtió.