Las lluvias ponen en alerta a Alberdi: la ciudad resiste, pero los canales están al límite

De acuerdo con Abboud, algunos barrios registraron problemas por la acumulación de agua, aunque la cantidad de evacuados es reducida. “Solo 10 personas han sido evacuadas”, detalló. En la mayoría de los casos, los equipos municipales brindaron asistencia en los propios domicilios. “Se los asistió en el lugar. Hubo personas que no quisieron salir de sus casas y se las ayudó ahí”, indicó.