Temporal en el sur de Tucumán: evacuados, barrios anegados y rutas afectadas tras una jornada crítica

El fuerte temporal registrado durante la madrugada y la jornada del jueves dejó un saldo de evacuados, barrios anegados y caminos cortados en distintas localidades del sur de Tucumán. Personal policial, bomberos y autoridades comunales trabajan en operativos de asistencia y relevamiento ante la crecida de ríos y el avance del agua en zonas urbanas y rurales.