Temporal en el sur de Tucumán: evacuados, barrios anegados y rutas afectadas tras una jornada crítica

El fuerte temporal registrado durante la madrugada y la jornada del jueves dejó un saldo de evacuados, barrios anegados y caminos cortados en distintas localidades del sur de Tucumán. Personal policial, bomberos y autoridades comunales trabajan en operativos de asistencia y relevamiento ante la crecida de ríos y el avance del agua en zonas urbanas y rurales.
Las intensas lluvias provocaron inundaciones en sectores de Monteagudo, Los Puestos, Villa Belgrano, Graneros, Taco Ralo y La Invernada, con evacuaciones preventivas y familias trasladadas a centros de salud y establecimientos escolares.
Balance general del temporal
Según los reportes policiales y de bomberos, el temporal generó:
Familias evacuadas en varias localidades.
Barrios y parajes anegados por desbordes de ríos y arroyos.
Cortes parciales de rutas y caminos rurales.
Crecida de distintos cursos de agua.
Suspensión de clases en algunas escuelas afectadas.
Las autoridades continúan con tareas de asistencia, monitoreo del nivel de los ríos y traslado de personas en zonas de riesgo.
Situación localidad por localidad
Monteagudo
La localidad se encuentra anegada debido a la crecida de los ríos Medina y Gastona.
Personal de Policía Lacustre y Bomberos realizó evacuaciones.
Fueron trasladadas dos personas con discapacidad al CAPS local.
Las evacuadas fueron identificadas como Rosa González (70), de Palominos, y Cyntia Corsi (35), quien reside cerca del río Medina.
Continúan los operativos ante el aumento del caudal de los ríos.
Los Puestos – Paraje La Florida
Equipos policiales y personal comunal trabajan en la zona de Ruta Nacional 9, kilómetro 1240.
Al menos 15 familias resultaron afectadas por anegamientos.
Entre ellas, la familia Vitian.
Un tractor de la comuna traslada a los vecinos hasta la ruta.
Desde allí, móviles policiales los llevan al CAPS para recibir asistencia.
La Invernada
Se registran mejoras en las condiciones climáticas tras las tormentas de la madrugada.
Persisten sectores anegados.
El tránsito por Ruta Nacional 38 es con precaución debido al agua en la calzada.
No se reportaron evacuados ni cortes de energía.
El río Marapa presenta caudal en aumento.
El río San Ignacio registra una leve crecida.
Villa Belgrano – Juan Bautista Alberdi
Uno de los sectores más afectados por el temporal.
El arroyo Matazambi desbordó hacia el sector sudoeste.
El agua ingresó a viviendas cercanas.
Bomberos Voluntarios realizaron alrededor de 40 evacuaciones.
Los vecinos fueron trasladados a la Escuela 29 de Agosto.
Los barrios Centro, 9 de Julio, San Nicolás y El Churqui permanecen anegados.
Las calles y caminos continúan con acumulación de agua.
Graneros
Las lluvias intensas se registraron durante toda la noche y parte de la jornada.
Caminos anegados en distintos sectores.
Situaciones críticas en paraje La Cañada (km 24).
Familias evacuadas en paraje Amumpa.
Taco Ralo
La zona continúa bajo lluvias intensas.
Tránsito cortado en Ruta 334, a la altura de la Escuela de Puesto Los Pérez.
Familias afectadas en ese paraje: Aguirre, Pérez, Agüero, Díaz Vallejo, Farías y Chocobar.
Caminos rurales cortados por el paso del agua.
Falta de suministro eléctrico en Puesto Los Pérez.
El río San Francisco registra aumento en su caudal.
Escuelas cerradas por el temporal
Debido a los anegamientos y a las dificultades para circular por caminos rurales, algunas escuelas suspendieron actividades.
Entre ellas se encuentran:
Escuela de Puesto Los Pérez, en Taco Ralo, donde además la ruta permanece cortada por el agua.
Escuela 29 de Agosto, en Juan Bautista Alberdi, que funciona como centro de evacuación para vecinos afectados por el desborde del arroyo Matazambi.
Las autoridades educativas evalúan la situación en otras instituciones ubicadas en zonas rurales o con accesos comprometidos.
Continúa el monitoreo
Las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia mantienen operativos en distintas localidades del sur tucumano. El foco está puesto en la evolución de los ríos y en asistir a las familias que permanecen afectadas por el temporal.
Se recomienda circular con extrema precaución en rutas nacionales y caminos rurales, especialmente en los tramos donde aún hay presencia de agua sobre la calzada.