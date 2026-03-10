Temporal en Tucumán: el Gobierno suspende las clases en seis departamentos del interior

“El estado de situación es complicado, ya que hay lugares en los que hemos tenido inundaciones; en otros, anegaciones y en otros rompimientos totales de camino; mucha gente ha perdido muchas cosas, sobre todo los bienes personales, pero también, hemos enviado inmediatamente la asistencia del Gobierno de la Provincia, de las organizaciones intermedias y de muchos tucumanos que solidariamente están colaborando”, expresó.