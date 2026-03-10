"El estado de situación es complicado": Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

El Gobernador también valoró el compromiso de los docentes que mantienen su labor pese a las dificultades generadas por las lluvias. “Ayer vi un video donde maestras y chicos se bajaban de un colectivo, se arremangaban y caminaban en medio del agua. Esos docentes realmente están haciendo patria, tienen una vocación y una solidaridad para poder llegar a la escuela y educar y enseñar a nuestros niños. La verdad que eso hay que valorizarlo mucho, porque la verdad que no cualquiera lo hace”, expresó.