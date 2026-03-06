Temporal en el sur tucumano: el Gobierno trabaja en la asistencia y recuperación de las zonas anegadas por las lluvias

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la noche del jueves generaron anegamientos en distintas localidades del sur de Tucumán y obligaron a las autoridades provinciales a activar un operativo de evaluación y asistencia para las zonas afectadas. En ese contexto, el ministro del Interior, Darío Monteros, mantuvo este viernes una reunión con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE) Miguel Acevedo y con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado para analizar el impacto del temporal y coordinar las acciones de respuesta ante la emergencia.