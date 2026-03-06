Temporal en el sur tucumano: el Gobierno trabaja en la asistencia y recuperación de las zonas anegadas por las lluvias

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la noche del jueves generaron anegamientos en distintas localidades del sur de Tucumán y obligaron a las autoridades provinciales a activar un operativo de evaluación y asistencia para las zonas afectadas. En ese contexto, el ministro del Interior, Darío Monteros, mantuvo este viernes una reunión con el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE) Miguel Acevedo y con el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado para analizar el impacto del temporal y coordinar las acciones de respuesta ante la emergencia.
Según explicó Monteros, las lluvias comenzaron cerca de las 22.30 del jueves y se extendieron hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, con registros que oscilaron entre 120 y 140 milímetros en la zona afectada, mientras que en áreas de los cerros se habrían alcanzado los 145 milímetros.
Esta situación generó el desborde del arroyo Matazambi y del río Chico, provocando el ingreso de agua en varias localidades. Las zonas más afectadas fueron Villa Belgrano -especialmente el sector conocido como El Mollar-, Santa Ana, barrios de Aguilares, Alberdi, la zona de El Polear y posteriormente Monteagudo, hacia donde comenzó a desplazarse el caudal durante la mañana.
“Desde la medianoche comenzamos a monitorear la situación junto a delegados comunales y equipos del Ministerio del Interior. A la una y media de la madrugada ya estábamos en contacto con las autoridades de Villa Belgrano y Santa Ana para coordinar las primeras acciones”, explicó el ministro.
Detalló que desde las primeras horas de la mañana se desplegaron equipos provinciales para atender la emergencia. Entre ellos, el director de Grandes Comunas, el subsecretario de Coordinación y personal de la Secretaría de Control y Gestión, quienes trabajan de manera conjunta con el Ministerio de Obras Públicas para facilitar el drenaje del agua en las zonas anegadas.
De acuerdo con el relevamiento preliminar, alrededor de 400 familias resultaron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas. Sin embargo, Monteros destacó que no se registraron víctimas y que los daños son principalmente materiales. “Muchas familias nos contaban que el agua ingresó de manera repentina a sus casas, entre la medianoche y las dos de la mañana, cuando ya estaban durmiendo. Fue todo muy rápido por la fuerte correntada que bajó de los cerros”, señaló.
Temporal en Tucumán: tareas de asistencia y evacuación preventiva
Durante la madrugada también se realizaron evacuaciones preventivas en sectores de El Mollar y Villa Belgrano. No obstante, las autoridades confirmaron que los evacuados ya comenzaron a regresar a sus hogares a medida que el nivel del agua descendió.
Por instrucciones del gobernador, Osvaldo Jaldo y del vicegobernador, se dispuso un operativo especial de asistencia y limpieza. Un contingente de 60 trabajadores, coordinado por el área que conduce el funcionario provincial Alito Assan, se trasladó hacia Villa Belgrano para realizar tareas de limpieza en viviendas y establecimientos educativos afectados.
Las tareas continuarán durante toda la jornada en esa localidad y mañana se trasladarán a Santa Ana.
Además, el Gobierno provincial envió ayuda directa a las familias damnificadas, con la intención de mantener la asistencia durante los próximos días si fuera necesario.
Para finalizar, Monteros indicó que una de las prioridades del Ejecutivo es acondicionar los caminos rurales y accesos a establecimientos educativos, debido a que en algunos sectores no se dictaron clases por las dificultades para llegar a las escuelas.