Temporal en Tucumán: el Gobierno coordina asistencia tras las lluvias que dejaron evacuados y caminos afectados

El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, brindó un panorama de las acciones desplegadas por los equipos de emergencia ante las tormentas registradas durante la noche. “Estamos evaluando las afectaciones que tuvieron estas tormentas a nivel de caminos y de evacuaciones, sobre todo en las escuelas. Se está trabajando en conjunto en la asistencia por la tormenta de anoche. Cayeron muchos milímetros en la zona del departamento Leales, sobre todo en Santa Rosa de Leales, que es el lugar más afectado y las localidades aledañas. Hay evacuaciones que serán momentáneas porque la infraestructura no tiene problemas. Las personas volverán a sus hogares una vez que bajen un poco las aguas, porque estuvo lloviendo hasta hace un momento”, dijo.