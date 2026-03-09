Temporal en Tucumán: el Gobierno coordina asistencia tras las lluvias que dejaron evacuados y caminos afectados

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una reunión de trabajo en Casa de Gobierno con ministros, secretarios y directores de áreas operativas, con el fin de evaluar el impacto de las intensas lluvias registradas este fin de semana en distintos puntos de la provincia y coordinar medidas de asistencia.
Del encuentro participaron los ministros Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Darío Monteros (Interior), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público). También asistieron el director de Defensa Civil, Ramón Imbert; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán; el secretario de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Interior, Daniel Herrera; y el subsecretario de Coordinación de Comunas, Miguel Vázquez.
Durante la reunión se analizaron los efectos de las tormentas del domingo por la tarde-noche, especialmente en el departamento Leales, y se definieron acciones conjuntas para garantizar la asistencia a las poblaciones afectadas y mantener la conectividad vial.
El ministro del Interior explicó que el Comité de Emergencia “realizó una evaluación de lo que pasó desde el jueves, el viernes hasta anoche inclusive en el este de la provincia, más especialmente en el departamento de Leales, donde hemos tenido situaciones de inundaciones, anegaciones y también roturas de canales de desagüe”.
Según detalló que "el efecto principal fue en la jurisdicción de la comuna de Santa Rosa de Leales y en la comuna de Quilmes y Los Sueldos, donde llovió casi 170 milímetros anoche”.
La intensidad de las precipitaciones obligó a intervenir sobre la infraestructura vial para permitir el escurrimiento del agua. “Tuvimos que romper la ruta 323 que, con los trabajos del ministerio de Obras Públicas, la vamos a dejar en funcionamiento en el transcurso de hoy hasta mañana, para que pueda drenar el agua, en este caso de Santa Rosa de Leales”, afirmó.
El temporal también impactó en la actividad escolar y dejó familias evacuadas en distintas localidades. "En algunas escuelas se han suspendido las clases en esta zona y en otros sectores por anegamiento de camino. Hasta este momento tenemos 23 personas evacuadas en Santa Rosa de Leales, entre dos y 15 en Villa Fiad, en la jurisdicción de la comuna de Quilmes y Los Sueldos, y cinco personas en la jurisdicción de Estación Araoz”, precisó Monteros.
A pesar de las evacuaciones, algunas familias decidieron permanecer en sus viviendas, mientras reciben asistencia del Estado.
Más afectados
En esa línea, Monteros contó que las consecuencias del temporal también se sintieron en otras localidades: “Ayer estuvimos trabajando en la zona de Villa Belgrano, de El Mollar, de Santa Ana, todavía tenían los efectos secundarios de lo que nos pasó entre jueves y viernes en esa zona”.
Y añadió: “Son situaciones que van llegando a distintos lugares, como en La Madrid, como en Taco Ralo, como en Los Agudos, en Niogasta, en Monteagudo, Atahona, Villa Chicligasta”.
Frente a este panorama, el Gobierno planifica la recuperación de caminos y la asistencia a las familias afectadas. “Hay instrucciones precisas del gobernador que nos viene diciendo que inmediatamente que tengamos piso, vamos a salir a recuperar los caminos”, aseguró.
“Tenemos una programación hecha con el Ministerio de Obras Públicas, de una distribución estratégica de todos los equipos viales que dispone la Provincia, más algunas contrataciones que se realizó por hora con empresas privadas, para que podamos empezar a recuperar los caminos y las viviendas que hemos tenido situaciones que han ingresado agua”, informó.
También contó que se prevé "trabajar en escuelas con los organismos del gobierno, con el ente de infraestructura, que depende del Ministerio de Obras Públicas y con todas las áreas que tengamos que involucrar para resolver lo más rápido posible este tipo de situaciones”.
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, explicó el estado de la red vial provincial y las tareas que desplegó el área para sostener la circulación en el territorio. “Hay que destacar que la conectividad en la provincia de Tucumán está garantizada; si bien la red secundaria sufrió algunos inconvenientes, no hay rutas cortadas en la provincia de Tucumán. Sí vemos muy afectada la red terciaria por algunas zonas, como por ejemplo el departamento de Leales. Estamos trabajando para dar respuesta inmediata”.
En esa línea, remarcó que las lluvias persistentes acumularon alrededor de 170 milímetros en el departamento de Leales, generando serios inconvenientes. “El suelo se encuentra saturado y los picos de escorrentía son muy elevados. Vamos a apostar los equipos viales lo más cerca posible de las zonas afectadas para que luego, cuando el suelo y el tiempo lo permitan, se pueda entrar a solucionar la conectividad de la red terciaria de forma inmediata”.
El director de Defensa Civil, Ramón Imbert, brindó un panorama de las acciones desplegadas por los equipos de emergencia ante las tormentas registradas durante la noche. “Estamos evaluando las afectaciones que tuvieron estas tormentas a nivel de caminos y de evacuaciones, sobre todo en las escuelas. Se está trabajando en conjunto en la asistencia por la tormenta de anoche. Cayeron muchos milímetros en la zona del departamento Leales, sobre todo en Santa Rosa de Leales, que es el lugar más afectado y las localidades aledañas. Hay evacuaciones que serán momentáneas porque la infraestructura no tiene problemas. Las personas volverán a sus hogares una vez que bajen un poco las aguas, porque estuvo lloviendo hasta hace un momento”, dijo.
El funcionario también detalló la situación de los caminos y las tareas que realizan las distintas áreas operativas en el territorio. “En relación a los caminos, hay muchos que presentan problemas de transitabilidad, como los caminos terciarios y secundarios, porque el piso no está en condiciones para el ingreso de maquinaria. Mañana y pasado tenemos alerta amarilla nuevamente y el pronóstico adelanta precipitaciones hasta el día jueves”.
“Todo se irá restaurando en la medida que las condiciones climáticas lo permitan y para ir trabajando con los demás equipos”, subrayó.
El director de Defensa Civil precisó, además, que se estuvo asistiendo por vía aérea en la parte sudeste de la provincia, en los departamentos Simoca y Graneros. “Llevamos asistencia por medio del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Salud Pública, siempre atendiendo a algún paciente. Está trabajando la Policía Lacustre, los Bomberos Voluntarios, entre otras áreas”.