Suspenden las clases en toda la provincia por las lluvias

Temporal en el sur de Tucumán: cortaron la Ruta 38 por acumulación de agua y hallaron una camioneta sumergida

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en la zona de la finca La Concepción, en Huasa Pampa Sud, a la vera de la Ruta Nacional 38.

Una camioneta con el agua hasta el techo. Una camioneta con el agua hasta el techo.
Hace 1 Hs

Un fuerte temporal provocó anegamientos y complicaciones en distintas zonas del sur de Tucumán. Como medida preventiva, la policía dispuso el corte del tránsito en la Ruta Nacional 38, donde se registró una importante acumulación de agua sobre la calzada.

Según informó la Comisaría de Graneros, el relevamiento comenzó este martes 10 de marzo a partir de las 9 de la mañana, cuando personal policial recorrió distintos puntos de la jurisdicción para evaluar el impacto de las lluvias.

El operativo se concentró principalmente en las localidades de La Posta, Huasa Pampa Sud y El Jardín, donde se detectaron sectores con anegamientos y complicaciones para la circulación.

Hallaron una camioneta cubierta por el agua

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió en la zona de la finca La Concepción, en Huasa Pampa Sud, a la vera de la Ruta Nacional 38.

Allí los efectivos observaron una camioneta que, por sus características, sería una Toyota Hilux, prácticamente cubierta por el agua.

De acuerdo con el informe policial, el vehículo tenía el agua “hasta el techo”. Un vecino logró acercarse y advirtió que la ventanilla del conductor estaba rota, aunque no pudo confirmar si había personas en el interior.

Hasta el momento no se registraron ocupantes dentro del rodado.

Familias afectadas pero sin evacuados

Pese a los anegamientos, las autoridades informaron que no hay personas evacuadas hasta el momento. Sin embargo, varias familias reportaron ingreso de agua en sus viviendas.

La policía continúa con los relevamientos en las zonas afectadas para evaluar la evolución de la situación y prevenir nuevos riesgos ante la persistencia de las lluvias.

Desde la fuerza indicaron que cualquier novedad será comunicada en las próximas horas a medida que avancen los operativos en la región.

