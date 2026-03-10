Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Personal policial que se encontraba realizando controles en el puesto fronterizo Cabo Ramón Valentín Jiménez, ubicado en la ruta nacional 9 a la altura del kilómetro 1224, secuestró una importante cantidad de mercadería que no contaba con aval aduanero. El procedimiento se llevó a cabo durante el Operativo Lapacho 2026 y quedó bajo intervención del Juzgado Federal N°2 de Tucumán y de la Dirección General de Aduanas.