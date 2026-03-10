Secciones
Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

El cargamento, que no contaba con aval aduanero, provenía de Buenos Aires y tenía como destino San Miguel de Tucumán.

Hace 1 Hs

Personal policial que se encontraba realizando controles en el puesto fronterizo Cabo Ramón Valentín Jiménez, ubicado en la ruta nacional 9 a la altura del kilómetro 1224, secuestró una importante cantidad de mercadería que no contaba con aval aduanero. El procedimiento se llevó a cabo durante el Operativo Lapacho 2026 y quedó bajo intervención del Juzgado Federal N°2 de Tucumán y de la Dirección General de Aduanas.

Fuentes de la fuerza informaron que el vehículo en cuestión era un camión Mercedes Benz con acoplado, perteneciente a una empresa de transporte de encomiendas. Provenía de Buenos Aires y tenía como San Miguel de Tucumán.

Durante el control de rutina sobre la carga transportada, los uniformados cortaron el precinto de seguridad de la compuerta del semirremolque y realizaron la inspección de la mercadería.

Allí detectaron 18 bultos cuyo origen era Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Al revisarlos, hallaron distintos productos que se encontraban en presunta infracción a la ley 22.415 del Código Aduanero.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 500 cargadores para iPhone, 15 perfumes árabes, 30 vapers, 80 atados de cigarrillos Hill's, 48 potes de cremas para el cabello y 30 espumas en spray. También encontraron 310 ampollas de testosterona y 110 frascos con pastillas de testosterona.

La mercadería incautada incluía además 18 reels de pesca, 60 bolas de telgopor, 10 impresoras marca Epson, cinco joystick de PlayStation, cuatro auriculares, una cámara de seguridad, un teléfono celular iPhone modelo 13 y 12 pares de botas Caterpillar para dama.

De lo sucedido tomó conocimiento la Dirección General de Aduanas, a través del contador Daniel Tanus, y el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, mediante la secretaria Karina Salas, quien ordenó la apertura de los bultos y el posterior secuestro de la mercadería.

En relación con los medicamentos hallados durante el procedimiento, se dispuso dar intervención a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). 

