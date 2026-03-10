Secciones
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El mandatario calificó a Irán de “enemigo” de nuestro país y reforzó su alianza estratégica con Washington y Tel Aviv.

Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

En un contexto de máxima tensión global y tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el presidente Javier Milei ratificó su alineamiento geopolítico incondicional durante una extensa disertación en la Universidad Yeshiva de Nueva York. Ante un auditorio colmado de estudiantes y académicos que lo recibió con una ovación de pie, el mandatario argentino no ahorró definiciones tajantes y se autoproclamó como “el presidente más sionista del mundo”, asegurando con firmeza: “Vamos a ganar la guerra” .

El discurso, que se extendió por más de una hora y 40 minutos en el histórico Auditorio Lamport de Washington Heights, marcó una fuerte definición en la política exterior de la administración libertaria. Milei calificó directamente a Irán como un “enemigo” de la República Argentina, fundamentando su postura en la memoria histórica de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA. “Nos han metido dos bombas; por lo tanto, son nuestros enemigos”, sentenció, reforzando su alianza estratégica con Washington y Tel Aviv.

Acompañado en primera fila por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno, el Presidente centró gran parte de su intervención en la defensa del capital de libre empresa. Bajo el lema “La moral como política de Estado”, título que adelantó para su próximo libro, Milei sostuvo que su gestión es la más reformista de la historia de la humanidad y que el ajuste fiscal del 30% del gasto público implementado tiene, ante todo, una base ética.

La retórica presidencial fue especialmente dura contra el socialismo, al que calificó como “el fraude más grande de la historia”. En un tono disruptivo y alejándose del protocolo diplomático habitual, el mandatario afirmó que las políticas colectivistas son “una mierda” y que el utilitarismo político debe ser enterrado junto a Maquiavelo. “No todo vale para ganar un voto”, disparó, mientras instaba al auditorio a volver a abrazar con fuerza los valores de Occidente para evitar la decadencia.

En términos económicos, Milei volvió a citar al profesor español Jesús Huerta de Soto y reiteró su premisa de que “los impuestos son un robo” ejecutado a punta de pistola. Defendió la eliminación del impuesto inflacionario, alegando que no estaba dispuesto a seguir estafando a los ciudadanos. Según el mandatario, su programa económico salvó a la Argentina de un destino inevitable: “Estábamos camino a ser Cuba, con una escalada previa en Venezuela”, graficó ante los aplausos de los presentes.

La suba del petróleo

Lejos de mostrarse preocupado por la escalada del precio del petróleo, que alcanzó los US$ 120 por barril, Milei pronosticó que esta coyuntura beneficiará a la Argentina. Al ser un “exportador neto” de energía, el país experimentará una mejora en los términos de intercambio, lo que podría fortalecer las reservas y la estabilidad macroeconómica en el corto plazo, dijo.

El Presidente también desestimó que el conflicto bélico actual responda a una disputa por recursos, atribuyéndolo estrictamente a factores geopolíticos. En una entrevista previa, se arriesgó a decir que la guerra podría ser de corta duración y que los precios de los commodities energéticos tenderían a estabilizarse hacia la segunda mitad del año. Esta lectura optimista sirve de antesala para la “Argentina Week” , un evento realizado con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, especialmente en el sector de Vaca Muerta.

El impacto de su discurso también se sintió en la calle. Jóvenes estudiantes, algunos vistiendo la camiseta de la selección argentina, se congregaron para escuchar al “fenómeno Milei”.

Agenda

La jornada del mandatario en la Gran Manzana continuó anoche con una veta más social y de recaudación. El Presidente participó en la 12° gala anual J100 de The Algemeiner, un medio de comunicación neoyorquino que premia a personalidades que influyen positivamente en la vida judía. La velada se presentó como un encuentro centrado en la “claridad moral y la solidaridad”, valores que el presidente argentino relaciona desde el inicio de su mandato con su acercamiento espiritual al judaísmo.

El evento de gala generó expectativa en el mundo empresarial y diplomático. Los boletos para asistir a la cena se vendieron entre US$ 3.600 y US$ 500.000 para aquellas mesas en primera fila que incluyen acceso a una recepción VIP exclusiva. Entre los asistentes se encontró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consolidando un bloque de líderes internacionales que comparten una visión de derecha liberal y pro Israel.

Con esta gira, Milei intenta reforzar su perfil internacional y también blindar su gestión interna mediante el respaldo de los mercados y las comunidades religiosas más influyentes de Nueva York.

Suma millas: Milei estará en el Foro Económico de Madrid

En Nueva York, el presidente Javier Milei confirmó su participación en el Foro Económico de Madrid que se celebrará el próximo sábado 16 de marzo en el Palacio de Vistalegre, y suma un nuevo destino a su itinerario en el exterior. A través de su cuenta de X, el mandatario anticipó que cerrará el evento económico y empresarial que contará con la exposición de dieciséis oradores. En la página web, lo presentan como “el evento económico y empresarial más influyente de España”, cuyas entradas oscilan entre los 49 euros, la estándar, y alcanzan los 2.500 con cubierto en la cena VIP incluido. Se trata de una nueva visita a España, la primera de este 2026, y tendrá lugar a posteriori de su viaje a Estados Unidos.

