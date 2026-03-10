Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Suma millas: Milei estará en el Foro Económico de Madrid

En Nueva York, el presidente Javier Milei confirmó su participación en el Foro Económico de Madrid que se celebrará el próximo sábado 16 de marzo en el Palacio de Vistalegre, y suma un nuevo destino a su itinerario en el exterior. A través de su cuenta de X, el mandatario anticipó que cerrará el evento económico y empresarial que contará con la exposición de dieciséis oradores. En la página web, lo presentan como “el evento económico y empresarial más influyente de España”, cuyas entradas oscilan entre los 49 euros, la estándar, y alcanzan los 2.500 con cubierto en la cena VIP incluido. Se trata de una nueva visita a España, la primera de este 2026, y tendrá lugar a posteriori de su viaje a Estados Unidos.



