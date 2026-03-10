Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Secciones

La sirena del dique sonó a las 14 para anunciar la erogación y contener la crecida del embalse.

Hace 8 Min

La sirena del dique Escaba sonó a las 14 para anunciar la liberación de agua, con el fin de contener el incremento de la cota en medio del temporal en Tucumán. “La situación en Escaba está al límite”, expresó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur.

“La sirena suena cada vez que se abre la compuerta para erogar. La cota está al límite. Lo bueno es que, a esta altura, pasadas las 17, el agua que está ingresando (al embalse) comenzó a disminuir”, dijo el funcionario, al explicar una menor presión del caudal sobre el dique.

El titular de Obras Públicas informó que en las últimas horas el aporte de los caudales descendió de 500 metros cúbicos (m³) a 450 m³, mientras que la erogación alcanzaba los 100 m³.

“Si vuelve a aumentar ese nivel de ingreso, nos pondrá más al límite. Estamos monitoreando la situación. Cada hora tenemos un informe”, señaló.

Temas TucumánEscabaGobierno provincialMinisterio de Obras Públicas de TucumánMarcelo NazurLluvias de verano 2026
