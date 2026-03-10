Secciones
Política

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El ministro de Desregulación informó activos por más de U$S 1,4 millones fuera del país en su última declaración jurada.

EN EL OJO DE LA TORMENTA. Federico Sturzenegger. EN EL OJO DE LA TORMENTA. Federico Sturzenegger.
Hace 18 Min

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, presentó su declaración jurada de 2024 ante la Oficina Anticorrupción, que reveló un salto patrimonial de $970 millones respecto al ejercicio anterior. El documento destacó una tendencia recurrente en las finanzas del economista: la fuerte dolarización de sus activos y su preferencia por mantener el capital fuera de la Argentina.

Según el reporte oficial, el patrimonio total del funcionario se apoya mayoritariamente en depósitos bancarios e instrumentos financieros. De ese total, más de U$S 1,4 millones se encuentran radicados en cuentas en el exterior, una cifra que en presentaciones previas llegaba a representar el 99% de su liquidez total.

El contrato de su esposa con el Estado

La difusión de estas cifras coincidió con una creciente controversia que involucra a su esposa, María Josefina Rouillet. Recientemente, se conoció que la Cancillería -bajo la órbita del mismo Gobierno- adjudicó de forma directa un contrato de $114 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), institución que Rouillet preside.

El acuerdo, destinado a la capacitación en inglés de diplomáticos hasta 2026, fue justificado por el Gobierno bajo el criterio de "especialidad", pese a que la AACI fue la única oferente. La oposición presentó denuncias penales por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, cuestionando el favoritismo en un contexto donde el propio Sturzenegger lidera el ajuste y la "motosierra" sobre el gasto estatal.

A pesar de las críticas por el alto costo de las horas de clase y la baja inscripción de alumnos, el canciller Pablo Quirno defendió la legalidad del contrato, al asegurar que se cumplieron todos los protocolos de transparencia y se firmó un "Pacto de Integridad". 

Temas Buenos AiresFederico SturzeneggerJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sturzenegger defendió la apertura de importaciones con duras críticas a la industria

Sturzenegger defendió la apertura de importaciones con duras críticas a la industria

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Denuncian penalmente a Sturzenegger y piden investigar un contrato de $114 millones de pesos

Denuncian penalmente a Sturzenegger y piden investigar un contrato de $114 millones de pesos

Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
5

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”
6

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Más Noticias
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Causa cuadernos: el tribunal resolverá la nulidad que plantearon Cristina Kirchner y De Vido

Sebastián Amerio pasó de Justicia a la Procuración del Tesoro

Sebastián Amerio pasó de Justicia a la Procuración del Tesoro

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Comentarios