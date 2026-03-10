Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El acuerdo, destinado a la capacitación en inglés de diplomáticos hasta 2026, fue justificado por el Gobierno bajo el criterio de "especialidad", pese a que la AACI fue la única oferente. La oposición presentó denuncias penales por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, cuestionando el favoritismo en un contexto donde el propio Sturzenegger lidera el ajuste y la "motosierra" sobre el gasto estatal.