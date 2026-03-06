Temporal en el sur de Tucumán: evacúan familias por las lluvias

Las intensas lluvias registradas durante la mañana de este viernes 6 de marzo provocaron complicaciones en distintas localidades del sur de la provincia de Tucumán. El temporal generó suspensión de clases en varias escuelas, calles y caminos anegados, cortes de energía eléctrica y evacuaciones preventivas de familias afectadas.
El informe fue emitido a las 9:45 por la Unidad Regional Sur de la Policía, a través de la Jefatura de Zona I, que detalló la situación de las actividades escolares y el estado de rutas y caminos en diferentes jurisdicciones.
Suspensión de clases por las intensas lluvias
En la jurisdicción de la Comisaría de Santa Ana se dispuso la suspensión total de las actividades escolares debido a las inclemencias del tiempo. Además, se reportó corte del suministro eléctrico y calles y caminos anegados por la gran cantidad de agua acumulada.
En Alpachiri se suspendieron las clases en las escuelas de Muyo y La Calera, mientras que el resto de los establecimientos educativos funciona con normalidad. También se informó que en la Ruta Nacional 65, a la altura de La Angostura, se produjo el desborde de canales provenientes de fincas cercanas.
Por su parte, en Aguilares no hay actividad escolar en las escuelas de La Junta, Los Agudo y Pacará. En el barrio Santa Rosa algunos vecinos se ubicaron al costado de la ruta luego de que el agua ingresara a sus viviendas. Personal de Defensa Civil se encuentra trabajando en el lugar para asistir a las familias afectadas.
En Trinidad se suspendieron las clases en la Escuela N° 85 Juan Facundo Quiroga de San Carlos, mientras que el resto de los establecimientos funciona con normalidad.
En la jurisdicción de Medinas se confirmó la suspensión de clases en la Escuela Coronel Warnes y en la Escuela Capitán Fragil Pedro Giachino N° 234 de Yucumanita. Los demás establecimientos mantienen actividad habitual.
También se reportó suspensión de clases en el Destacamento El Polear, donde además se registran calles y caminos anegados y falta de energía eléctrica.
Evacuación de familias por inundaciones
En una actualización reciente del operativo por el temporal, personal policial informó que trabaja en el paraje La Florida, a la altura del kilómetro 1240 de la Ruta Nacional 9, donde unas 15 familias resultaron afectadas por anegamientos provocados por las fuertes lluvias.
Entre los grupos familiares afectados se encuentra la familia Vitian. Las tareas se realizan de manera conjunta entre efectivos policiales y personal de la comuna de Los Puestos.
Según el reporte oficial, un tractor de la comuna se encarga de trasladar a los damnificados desde las zonas anegadas hasta la ruta, mientras que el móvil policial realiza el traslado hacia el CAPS de la zona, donde los evacuados reciben asistencia médica y contención.
Zonas con actividad escolar normal
De acuerdo con el informe policial, en las jurisdicciones de Arcadia, Concepción, Los Sarmientos y Alto Verde las actividades escolares se desarrollan con normalidad, aunque en Alto Verde se registran algunas calles anegadas.
Las autoridades indicaron que continúan monitoreando la situación ante la persistencia del temporal y que cualquier novedad relevante será informada oficialmente.
El parte fue elaborado por el oficial principal José Luis Carabajal, secretario de Zona 1 de la Unidad Regional Sur.