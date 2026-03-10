El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El otoño comenzó a golpear las puertas de Tucumán y pronóstico del tiempo anticipa una semana completa de lluvias, que traerán un marcado descenso de la temperatura. Para hoy se espera una máxima de 24 °C.
El martes amaneció con el cielo algo nublado y con una temperatura mínima de 20 °C. En unos pocos minutos, luego de la salida del sol, la nubosidad fue en aumento y en la zona norte de la capital se registraron bancos de niebla, que redujeron la visibilidad a menos de un kilómetro.
Las precipitaciones serán débiles, pero persistentes, a lo largo de la mañana y, para el mediodía, se anuncian nuevas lluvias, que se convertirán en tormentas en horas de la siesta. La temperatura subirá hasta los 23 °C, mientras que la nubosidad será total y la humedad del 100%.
Las lluvias disminuirían en horas de la tarde, pero el cielo seguiría cubierto y la humedad sería del 90%. Los vientos serán moderados desde el sector sudeste y la temperatura descendería a los 22 °C.
Por la noche podrían registrarse fuertes tormentas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la región se encuentra bajo alerta. La temperatura seguirá bajando, hasta los 21 °C, mientras que la humedad se mantendrá en 98%.
¿Cómo estará el tiempo el resto de la semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN sostiene el miércoles la mayor actividad se espera durante la mañana, aunque las lluvias, más débiles, se repetirán por la tarde y la noche. La temperatura llegará a los 23 °C.
Para el jueves la temperatura subirá a los 26 °C, mientras que las tormentas se sucederán durante la mañana y la tarde. Un pequeño alivio se espera para el viernes por la mañana, uno de los pocos momentos de la semana sin precipitaciones, que retornarán por la noche. La máxima sería de 27 °C.
Según el SMN, el sábado y el domingo podrían cesar las lluvias sobre la capital tucumana, al tiempo que la temperatura volverá a descender entre los 23 °C y los 21 °C.