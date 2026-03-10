Secciones
Política

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

El gobernador Jaldo precisó a LA GACETA que la medida alcanza a todos los establecimientos, estatales y privados, en todas las modalidades. Dijo que se busca resguardar la integridad de alumnos, docentes, personal auxiliar y madres y padres.

TUCUMÁN. Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán hasta el viernes. TUCUMÁN. Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán hasta el viernes.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 2 Hs

“Hemos decidido la suspensión de las clases de toda la provincia de Tucumán hasta el día viernes -inclusive-, tanto en el sector público y privado, en todas las modalidades y en todo los niveles”. De modo contundente se expresó el gobernador Osvaldo Jaldo en diálogo con LA GACETA, durante la tarde de este martes. 

La determinación se formalizó a través de la Resolución N° 472/5 del Ministerio de Educación. Las clases se suspenden desde la tarde de este martes hasta el viernes, inclusive. El gobernador precisó que el dictado de clases se reanudará el lunes, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

El mandatario recalcó que la determinación de suspender el dictado de clases fue analizada junto a la titular de Educación, Susana Montaldo, y el Gabinete de ministros ante las inclemencias climáticas que vive la provincia. Además, remarcó que los pronósticos para los próximos días no son alentadores.

Las lluvias ponen en alerta a Alberdi: la ciudad resiste, pero los canales están al límite

Las lluvias ponen en alerta a Alberdi: la ciudad resiste, pero los canales están al límite

El titular del Poder Ejecutivo mencionó a este diario que estuvieron haciendo evaluaciones con sus ministros, que están recorriendo todo el territorio provincial. Explicó también que mantuvo conversaciones con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Con esa información se tomó la determinación de ampliar a toda la provincia los alcances de la Resolución del Ministerio de Educación que, inicialmente, suspendía las clases solamente en seis departamentos del sur provincial.

Sin clases virtuales

“Dicho motivo tiene que ver primero con garantizar y preservar los niños, a los docentes, al personal auxiliar y fundamentalmente a la mamá y al papá que tiene que arriesgarse para llevar a los chicos a la escuela”, desarrolló el gobernador en una comunicación telefónica.

Escaba al límite por las lluvias: el dique recibe cuatro veces más agua de la que libera

Escaba al límite por las lluvias: el dique recibe cuatro veces más agua de la que libera

Consultado sobre si el dictado de clases se llevaría a cabo de manera virtual, Jaldo dejó en claro que los días se recuperarán más adelante. “Las instituciones educativas tendrán que ver con las autoridades del Ministerio cómo se recuperan los días perdidos durante el ciclo lectivo que queda. Ante semejantes inclemencias climáticas no podemos arriesgarnos, bajo ningún punto de vista”, subrayó, y dejó en claro que no habrá clases hasta el viernes.

Efecto de las intensas lluvias en Tucumán: “Hay 200 escuelas sin presencialidad”, admitió Montaldo

Efecto de las intensas lluvias en Tucumán: “Hay 200 escuelas sin presencialidad”, admitió Montaldo

“La cantidad de milímetros de agua que han caído puede haber dañado ediliciamente a algunas escuelas; hay que reservarlas. Hay que recomponer los caminos en el interior y es difícil trasladarse a las instituciones de la provincia cuando hay tanta agua en las calles”, mencionó Jaldo.

De todos modos, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de las escuelas y los caminos se llevarán a cabo siempre y cuando el tiempo así lo permita. “La situación no es la misma en todos los departamentos; es variada. A partir de mañana miércoles veremos cuál es la situación en cada lugar”, ahondó.

"El estado de situación es complicado": Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

El estado de situación es complicado: Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

Jaldo comentó que hay sectores en la zona sur, como La Invernada, donde cayeron más de 150 milímetros de lluvia durante el lunes. Afirmó que recibieron reportes de la gente contando que nunca habían visto un fenómeno climático de estas características. “En el sur tenemos que soportar las lluvias de Tucumán, pero también las de la vecina provincia de Catamarca, que bajan por el río San Francisco y se suman al Marapa”, alertó.

Qué dice la resolución de Educación

La resolución ministerial N° 472/5 (MEd) emitida durante la tarde de este martes cita que mediante la resolución N° 471/5 se dispuso la suspensión de actividades en establecimientos educativos de los departamentos del sur de Tucumán. Se mencionó que la medida se tomó como consecuencia de las inclemencias climáticas que se evidenciaron con mayor rigor en el sur. Se acotó que, sin embargo, se reportan intensas tormentas en el resto de la provincia, lo que “generó importantes crecidas de ríos, caminos intransitables e inmuebles públicos y privados con importantes inundaciones”.

“Considerando la evolución desfavorable de las precipitaciones, con un pronóstico que no permite prever una mejora inmediata, resulta prudente resguardar a alumnos, docentes y personal auxiliar, así como sus familias, priorizando la integridad física de todos ellos, para lo que resulta necesario suspender las actividades escolares en toda la provincia de Tucumán, ampliando el ámbito geográfico de la decisión tomada mediante la resolución mencionada en el visto”, detalló la cartera educativa.

Por tal motivo, Educación resolvió la ampliación de la resolución inicial “disponiendo la suspensión de actividades escolares en los establecimientos educativos públicos y privados, dependientes de este Ministerio, en toda la provincia de Tucumán, desde el día 10 de marzo de 2026 y hasta el día viernes 13 de marzo de 2026”.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánOsvaldo JaldoMinisterio de Educación de TucumánSusana MontaldoLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas: padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

"Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas": padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

El Ministerio de Salud hará la Ficha Médica en las escuelas: cronograma de visitas

El Ministerio de Salud hará la Ficha Médica en las escuelas: cronograma de visitas

“La Salud va a las Escuelas”: conocé el cronograma para hacer la Ficha Médica Escolar

“La Salud va a las Escuelas”: conocé el cronograma para hacer la Ficha Médica Escolar

Lo más popular
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán
1

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
2

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
3

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
4

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
6

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Más Noticias
El estado de situación es complicado: Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

"El estado de situación es complicado": Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Tres empresas tucumanas compiten por la concesión de la Terminal de Ómnibus

Milei, en Nueva York: dardos a los dueños de Techint y Aluar en la apertura del Argentina Week

Milei, en Nueva York: dardos a los dueños de Techint y Aluar en la apertura del "Argentina Week"

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Pichetto, sobre el presente del peronismo: “Hay 2027 si hay inteligencia política”

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Comentarios