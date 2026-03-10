Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Qué dice la resolución de Educación

La resolución ministerial N° 472/5 (MEd) emitida durante la tarde de este martes cita que mediante la resolución N° 471/5 se dispuso la suspensión de actividades en establecimientos educativos de los departamentos del sur de Tucumán. Se mencionó que la medida se tomó como consecuencia de las inclemencias climáticas que se evidenciaron con mayor rigor en el sur. Se acotó que, sin embargo, se reportan intensas tormentas en el resto de la provincia, lo que “generó importantes crecidas de ríos, caminos intransitables e inmuebles públicos y privados con importantes inundaciones”.