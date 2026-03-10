Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán
El gobernador Jaldo precisó a LA GACETA que la medida alcanza a todos los establecimientos, estatales y privados, en todas las modalidades. Dijo que se busca resguardar la integridad de alumnos, docentes, personal auxiliar y madres y padres.
“Hemos decidido la suspensión de las clases de toda la provincia de Tucumán hasta el día viernes -inclusive-, tanto en el sector público y privado, en todas las modalidades y en todo los niveles”. De modo contundente se expresó el gobernador Osvaldo Jaldo en diálogo con LA GACETA, durante la tarde de este martes.
La determinación se formalizó a través de la Resolución N° 472/5 del Ministerio de Educación. Las clases se suspenden desde la tarde de este martes hasta el viernes, inclusive. El gobernador precisó que el dictado de clases se reanudará el lunes, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
El mandatario recalcó que la determinación de suspender el dictado de clases fue analizada junto a la titular de Educación, Susana Montaldo, y el Gabinete de ministros ante las inclemencias climáticas que vive la provincia. Además, remarcó que los pronósticos para los próximos días no son alentadores.
El titular del Poder Ejecutivo mencionó a este diario que estuvieron haciendo evaluaciones con sus ministros, que están recorriendo todo el territorio provincial. Explicó también que mantuvo conversaciones con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Con esa información se tomó la determinación de ampliar a toda la provincia los alcances de la Resolución del Ministerio de Educación que, inicialmente, suspendía las clases solamente en seis departamentos del sur provincial.
Sin clases virtuales
“Dicho motivo tiene que ver primero con garantizar y preservar los niños, a los docentes, al personal auxiliar y fundamentalmente a la mamá y al papá que tiene que arriesgarse para llevar a los chicos a la escuela”, desarrolló el gobernador en una comunicación telefónica.
Consultado sobre si el dictado de clases se llevaría a cabo de manera virtual, Jaldo dejó en claro que los días se recuperarán más adelante. “Las instituciones educativas tendrán que ver con las autoridades del Ministerio cómo se recuperan los días perdidos durante el ciclo lectivo que queda. Ante semejantes inclemencias climáticas no podemos arriesgarnos, bajo ningún punto de vista”, subrayó, y dejó en claro que no habrá clases hasta el viernes.
“La cantidad de milímetros de agua que han caído puede haber dañado ediliciamente a algunas escuelas; hay que reservarlas. Hay que recomponer los caminos en el interior y es difícil trasladarse a las instituciones de la provincia cuando hay tanta agua en las calles”, mencionó Jaldo.
De todos modos, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de las escuelas y los caminos se llevarán a cabo siempre y cuando el tiempo así lo permita. “La situación no es la misma en todos los departamentos; es variada. A partir de mañana miércoles veremos cuál es la situación en cada lugar”, ahondó.
Jaldo comentó que hay sectores en la zona sur, como La Invernada, donde cayeron más de 150 milímetros de lluvia durante el lunes. Afirmó que recibieron reportes de la gente contando que nunca habían visto un fenómeno climático de estas características. “En el sur tenemos que soportar las lluvias de Tucumán, pero también las de la vecina provincia de Catamarca, que bajan por el río San Francisco y se suman al Marapa”, alertó.
Qué dice la resolución de Educación
La resolución ministerial N° 472/5 (MEd) emitida durante la tarde de este martes cita que mediante la resolución N° 471/5 se dispuso la suspensión de actividades en establecimientos educativos de los departamentos del sur de Tucumán. Se mencionó que la medida se tomó como consecuencia de las inclemencias climáticas que se evidenciaron con mayor rigor en el sur. Se acotó que, sin embargo, se reportan intensas tormentas en el resto de la provincia, lo que “generó importantes crecidas de ríos, caminos intransitables e inmuebles públicos y privados con importantes inundaciones”.
“Considerando la evolución desfavorable de las precipitaciones, con un pronóstico que no permite prever una mejora inmediata, resulta prudente resguardar a alumnos, docentes y personal auxiliar, así como sus familias, priorizando la integridad física de todos ellos, para lo que resulta necesario suspender las actividades escolares en toda la provincia de Tucumán, ampliando el ámbito geográfico de la decisión tomada mediante la resolución mencionada en el visto”, detalló la cartera educativa.
Por tal motivo, Educación resolvió la ampliación de la resolución inicial “disponiendo la suspensión de actividades escolares en los establecimientos educativos públicos y privados, dependientes de este Ministerio, en toda la provincia de Tucumán, desde el día 10 de marzo de 2026 y hasta el día viernes 13 de marzo de 2026”.