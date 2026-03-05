Secciones
Catalán: "La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político"

"Lo que tendría que ser un organismo de control se convirtió en una caja política", afirmó el dirigente.

LISANDRO CATALÁN. El ex funcionario nacional calificó como una "caja política" a la Defensoría del Pueblo.
Hace 1 Hs

En la antesala de la sesión en la que la Legislatura elegirá al nuevo Defensor del Pueblo, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán (LLA) Lisandro Catalán cuestionó el funcionamiento del organismo y planteó la necesidad de eliminarlo al considerar que se transformó en “un botín político”.

“Mañana la Legislatura de la provincia de Tucumán va a elegir al nuevo ‘Defensor del Pueblo’. Un cargo que debería ser independiente del poder de turno, pero que en Tucumán -como ocurrió siempre- termina siendo designado a dedo por la política”, afirmó Catalán en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

También apuntó contra el tamaño y la estructura del organismo, al que calificó como una “caja política” sostenida con una gran cantidad de empleados y contratos.

“Lo que tendría que ser un organismo de control se convirtió en una caja política: más de 500 empleados, entre 600 y 700 contratos. Ni siquiera podemos saber el número exacto porque en la provincia no hay una ley de acceso a la información pública”, sostuvo.

Indicó que desde La Libertad Avanza proponen una reforma profunda que elimine la actual Defensoría del Pueblo y la reemplace por una estructura mucho más reducida y eficiente. 

“Desde La Libertad Avanza proponemos eliminar de raíz la Defensoría del Pueblo y reemplazarla por un organismo ágil, con no más de 20, 30 o 40 empleados, profesionales e independientes que realmente le resuelvan los problemas a los tucumanos”, señaló.

Por último, Catalán remarcó que la propuesta busca reducir las estructuras políticas del Estado y avanzar hacia organismos más eficientes. “Menos estructura política. Más soluciones reales. Es hora de terminar con los privilegios y construir un Estado que funcione”, concluyó.

