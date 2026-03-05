Buscan que los deportistas tucumanos no tengan que elegir entre el aula y la competencia

En la Legislatura de Tucumán ingresó un proyecto de ley que busca saldar una deuda histórica con los jóvenes talentos de la provincia. La iniciativa, impulsada por los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, propone la creación del "Programa de Acompañamiento Integral de Trayectorias Educativas para Deportistas", diseñado para evitar que los estudiantes federados deban abandonar sus estudios por las exigencias del alto rendimiento.