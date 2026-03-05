Secciones
Buscan que los deportistas tucumanos no tengan que elegir entre el aula y la competencia

Un proyecto de ley de Ricardo Bussi propone crear un programa de acompañamiento educativo para jóvenes de alto rendimiento.

Ricardo Bussi.
Hace 2 Hs

En la Legislatura de Tucumán ingresó un proyecto de ley que busca saldar una deuda histórica con los jóvenes talentos de la provincia. La iniciativa, impulsada por los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, propone la creación del "Programa de Acompañamiento Integral de Trayectorias Educativas para Deportistas", diseñado para evitar que los estudiantes federados deban abandonar sus estudios por las exigencias del alto rendimiento.

El proyecto surgió como respuesta a una problemática recurrente como es la superposición de calendarios escolares con entrenamientos, viajes y competencias. Según la propuesta, las instituciones educativas, junto al Estado y las entidades deportivas, deberán diseñar "planes individuales de acompañamiento" que permitan flexibilizar la cursada y las evaluaciones sin que ello implique una pérdida en la calidad pedagógica.

"Muchos jóvenes representan a Tucumán en el país y el mundo, pero el sistema educativo muchas veces se convierte en un obstáculo en lugar de un aliado", señaló Bussi. 

El referente de Fuerza Republicana enfatizó que el deporte forma valores como la disciplina y el trabajo en equipo que el aula debe potenciar. 

"El Estado tiene la obligación de estar a la altura del esfuerzo de estos jóvenes. No queremos que se reduzcan las exigencias académicas, sino que se compatibilicen con su desarrollo deportivo", concluyó.

