Secciones
SociedadClima y ecología

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

La mínima fue de 21 °C. Las lluvias se extenderán durante todo el día. El pronóstico extendido.

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una nueva alerta meteorológico para Tucumán y el pronóstico del tiempo anticipa lluvias para toda la jornada. La temperatura máxima podría llegar a los 25 °C y se esperan fuertes tormentas por la noche.

El jueves arrancó con cielo cubierto, una temperatura mínima de 21 °C y una leve llovizna, que se extendió a lo largo de la madrugada. La humedad fue del 95% y los vientos fueron débiles desde el sector norte. La visibilidad se vio reducida a poco menos de siete kilómetros. 

Las lluvias podrían intensificarse después del mediodía, cuando la temperatura llegue a los 24 °C y la humedad se mantenga por encima del 80%. La nubosidad seguirá siendo total y los vientos soplarán levemente desde el sudeste. 

Por la tarde el cielo se volverá a cubrir, los vientos serán moderados del sector este y la humedad se mantendrá por encima del 70%. La térmica rondará los 27 °C y podrían registrarse los primeros chubascos de la jornada. 

El SMN advierte sobre probables tormentas fuertes durante la noche y la madrugada, mientras que la temperatura descenderá hasta los 21 °C. La humedad se mantendrá al borde del 100%. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica para el viernes tormentas matinales, nubosidad variable y una temperatura que no superaría los 23°C. La noche se cerraría con nuevos chaparrones. 

A lo largo del fin de semana las lluvias podrían cesar durante la mañana y la tarde, aunque regresarían por la noche, tanto el sábado como el domingo. Las máximas no superarán los 24 °C y se esperan jornadas con mucha nubosidad. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

¿Regresan las lluvias a Tucumán? El dato clave del Servicio Meteorológico para este sábado

Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
2

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
3

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos
4

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid
5

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre
6

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Más Noticias
Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Recuerdos fotográficos: 1895. Muere el gobernador en medio de los actos por La Madrid

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Comentarios