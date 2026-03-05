Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron una nueva alerta meteorológico para Tucumán y el pronóstico del tiempo anticipa lluvias para toda la jornada. La temperatura máxima podría llegar a los 25 °C y se esperan fuertes tormentas por la noche.
El jueves arrancó con cielo cubierto, una temperatura mínima de 21 °C y una leve llovizna, que se extendió a lo largo de la madrugada. La humedad fue del 95% y los vientos fueron débiles desde el sector norte. La visibilidad se vio reducida a poco menos de siete kilómetros.
Las lluvias podrían intensificarse después del mediodía, cuando la temperatura llegue a los 24 °C y la humedad se mantenga por encima del 80%. La nubosidad seguirá siendo total y los vientos soplarán levemente desde el sudeste.
Por la tarde el cielo se volverá a cubrir, los vientos serán moderados del sector este y la humedad se mantendrá por encima del 70%. La térmica rondará los 27 °C y podrían registrarse los primeros chubascos de la jornada.
El SMN advierte sobre probables tormentas fuertes durante la noche y la madrugada, mientras que la temperatura descenderá hasta los 21 °C. La humedad se mantendrá al borde del 100%.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN pronostica para el viernes tormentas matinales, nubosidad variable y una temperatura que no superaría los 23°C. La noche se cerraría con nuevos chaparrones.
A lo largo del fin de semana las lluvias podrían cesar durante la mañana y la tarde, aunque regresarían por la noche, tanto el sábado como el domingo. Las máximas no superarán los 24 °C y se esperan jornadas con mucha nubosidad.