Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

El día que hizo la apuesta parecía uno más. Carroll se levantó tarde, con resaca de cerveza barata, se duchó y salió a cumplir su jornada limpiando las calles de su ciudad. Exhausto tras el trabajo, pasó por una agencia de lotería antes de ir al pub. Entregó un billete arrugado y dictó los números con cuidado: 5, 28, 32, 39, 42 y 48. El empleado le advirtió que faltaba uno. Carroll se rió y dijo el primero que se le ocurrió: 21.