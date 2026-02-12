Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Estas particularidades le suman expectativas a las que ya había en torno al proceso que se está llevando adelante en la Legislatura para elegir el próximo ombudsman. ¿Por qué? Porque en un principio se dio por hecho que Cobos corría con ventajas para continuar en el cargo, más aún teniendo en cuenta que él mismo había manifestado la intención de darle continuidad a su tarea y que es un aliado del oficialismo provincial, que hoy cuenta con amplia ventaja numérica en la Cámara, cuyos integrantes son los que votarán para consagrar al próximo defensor. Otro dato no menor: Su hijo, Tomás Cobos, es legislador e integra la comisión de Asuntos Constitucionales, una de las dos (junto a Peticiones y Acuerdos), que deben analizar los pliegos de los postulantes.