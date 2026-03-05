Secciones
DeportesFútbol

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

El simoqueño decidió ponerle fin a su carrera y proyectan un partido homenaje el 7 de junio en la cancha de Colón. Los detalles.

DESPEDIDA. Pulga Rodríguez se retira del fútbol profesional y su despedida será en Santa Fe. DESPEDIDA. "Pulga" Rodríguez se retira del fútbol profesional y su despedida será en Santa Fe.
Hace 1 Hs

Uno de los máximos ídolos de Atlético Tucumán comienza a cerrar su historia dentro de la cancha. A los 41 años, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez decidió retirarse del fútbol profesional. Aunque el anuncio oficial aún no se realizó, su entorno ya proyecta su partido despedida para el 7 de junio. Su última aparición oficial fue el 5 de octubre de 2025 con la camiseta de Colón de Santa Fe, club en el que disputó sus últimos minutos como profesional.

Más allá de ese cierre en el “Sabalero”, gran parte de la carrera del delantero quedó marcada por su vínculo con Atlético, donde fue referente, capitán y protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente del club. Desde el ascenso a la B Nacional en 2008 hasta las campañas internacionales que llevaron al “Decano” a disputar la Copa Libertadores de 2018, el “Pulga” se transformó en un símbolo para los hinchas y en un líder dentro del vestuario.

El proyecto de despedida ya comenzó a tomar forma en las últimas semanas. La idea es que el homenaje se realice el 7 de junio y tenga como escenario el estadio Brigadier Estanislao López, en Santa Fe. Allí el delantero vivió una de las etapas más recordadas de su carrera, que incluyó la consagración en la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón.

El posible reconocimiento en el José Fierro

De todos modos, desde su entorno no descartan que también pueda realizarse otro reconocimiento en Tucumán. Su representante, Roberto San Juan, confirmó que la posibilidad está sobre la mesa mientras se terminan de definir los detalles del evento principal. “La idea es hacerle la despedida el 7 de junio en la cancha de Colón. Estamos trabajando en ese proyecto con los dirigentes del club”, explicó en diálogo con LA GACETA.

En ese sentido, también dejó abierta la puerta a que el “Pulga” tenga un homenaje en el estadio Monumental José Fierro. “La despedida principal está pensada en Colón porque fue su último club, pero también podría hacerse algo en Atlético. Todo está en proyecto y lo vamos a anunciar cuando tengamos todo más definido”, explicó San Juan. Mientras tanto, el delantero se entrena en Simoca con el objetivo de llegar en buena forma a ese último partido simbólico que marcará el cierre de una carrera que superó los 500 partidos y los 190 goles en el fútbol profesional.

Temas Club Atlético ColónPrimera NacionalLuis Miguel "Pulguita" RodríguezClub Atlético TucumánAtlético TucumánTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
2

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
3

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
4

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
5

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
6

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Más Noticias
Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Comentarios