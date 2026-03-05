A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

En ese sentido, también dejó abierta la puerta a que el “Pulga” tenga un homenaje en el estadio Monumental José Fierro. “La despedida principal está pensada en Colón porque fue su último club, pero también podría hacerse algo en Atlético. Todo está en proyecto y lo vamos a anunciar cuando tengamos todo más definido”, explicó San Juan. Mientras tanto, el delantero se entrena en Simoca con el objetivo de llegar en buena forma a ese último partido simbólico que marcará el cierre de una carrera que superó los 500 partidos y los 190 goles en el fútbol profesional.