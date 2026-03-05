A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Uno de los máximos ídolos de Atlético Tucumán comienza a cerrar su historia dentro de la cancha. A los 41 años, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez decidió retirarse del fútbol profesional. Aunque el anuncio oficial aún no se realizó, su entorno ya proyecta su partido despedida para el 7 de junio. Su última aparición oficial fue el 5 de octubre de 2025 con la camiseta de Colón de Santa Fe, club en el que disputó sus últimos minutos como profesional.
Más allá de ese cierre en el “Sabalero”, gran parte de la carrera del delantero quedó marcada por su vínculo con Atlético, donde fue referente, capitán y protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente del club. Desde el ascenso a la B Nacional en 2008 hasta las campañas internacionales que llevaron al “Decano” a disputar la Copa Libertadores de 2018, el “Pulga” se transformó en un símbolo para los hinchas y en un líder dentro del vestuario.
El proyecto de despedida ya comenzó a tomar forma en las últimas semanas. La idea es que el homenaje se realice el 7 de junio y tenga como escenario el estadio Brigadier Estanislao López, en Santa Fe. Allí el delantero vivió una de las etapas más recordadas de su carrera, que incluyó la consagración en la Copa de la Liga Profesional 2021 con Colón.
El posible reconocimiento en el José Fierro
De todos modos, desde su entorno no descartan que también pueda realizarse otro reconocimiento en Tucumán. Su representante, Roberto San Juan, confirmó que la posibilidad está sobre la mesa mientras se terminan de definir los detalles del evento principal. “La idea es hacerle la despedida el 7 de junio en la cancha de Colón. Estamos trabajando en ese proyecto con los dirigentes del club”, explicó en diálogo con LA GACETA.
En ese sentido, también dejó abierta la puerta a que el “Pulga” tenga un homenaje en el estadio Monumental José Fierro. “La despedida principal está pensada en Colón porque fue su último club, pero también podría hacerse algo en Atlético. Todo está en proyecto y lo vamos a anunciar cuando tengamos todo más definido”, explicó San Juan. Mientras tanto, el delantero se entrena en Simoca con el objetivo de llegar en buena forma a ese último partido simbólico que marcará el cierre de una carrera que superó los 500 partidos y los 190 goles en el fútbol profesional.