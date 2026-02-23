Buscan evitar que la Defensoría del Pueblo sea un “cargo político”

“Los últimos Defensores del Pueblo fueron legisladores, concejales o funcionarios afiliados al espacio político gobernante. No cuestiono su capacidad ni honorabilidad, pero está claro que no se respetó la independencia que exige la ley”, desarrolló el legislador. Agregó que la simple desafiliación partidaria antes de asumir el cargo no garantiza imparcialidad. “No pueden de la noche a la mañana ponerse la camiseta de Defensor del Pueblo, para jugar para el equipo del ciudadano y marcar de cerca al gobernador, a quien, hasta hace horas, e históricamente, respondían ciegamente”, fustigó en los fundamentos de la iniciativa.