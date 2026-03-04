Secciones
Política

Bullrich cargó contra Villarruel: “Va más por el camino del peronismo; habrá que ver si ellos la aceptan”

La senadora cruzó a la Vicepresidenta al asegurar que la titular del Senado "va en otra dirección". Además tildó de "desleal" a la AFA.

PARO DEL FÚTBOL. La senadora Patricia Bullrich rechazó la decisión de la AFA. PARO DEL FÚTBOL. La senadora Patricia Bullrich rechazó la decisión de la AFA. FOTO TOMADA DE LANACION.COM
Hace 2 Hs

La senadora Patricia Bullrich volvió a sacudir el tablero político con declaraciones que tensionan la relación interna en el Gobierno. Calificó como una “deslealtad” la intervención de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo y lanzó duras advertencias contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de alejarse del rumbo trazado por Javier Milei.

Respecto a la titular del Senado, Bullrich fue tajante: “Por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección”, afirmó. Según la funcionaria, mientras el Gobierno avanza hacia una economía abierta y un Estado austero, Villarruel parece tomar un atajo político. “Va más por el camino del peronismo; habrá que ver si ellos la aceptan”, chicaneó.

Además respaldó la teoría presidencial sobre intentos de desestabilización por parte de sectores opositores. La jefa de la bancada libertaria en el Senado habló sobre quiénes -según lo denunciado por el Presidente- habrían intervenido para atacar al Gobierno.

“Desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre, no sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal. ¿Cuáles son todos los actores? El presidente tiene información y lo habrá dicho con lo que tiene y no soy nadie para desmentirlo”, señaló.

La liberación del gendarme

El otro frente de batalla de Bullrich fue la gestión para traer de regreso al país a Nahuel Gallo. La ex ministra cuestionó que la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, actuara de forma independiente sin coordinar con el Estado nacional. “Es una deslealtad al país. Suena a querer sacar rédito político”, sentenció. 

Además, reprochó que no se incluyera en la gestión a Germán Giuliani, el otro argentino que sigue detenido en Venezuela, al sugerir que la entidad deportiva evitó confrontar con el régimen de Nicolás Maduro en el pasado por afinidades políticas.

Bullrich apuntó contra la diputada Marcela Pagano y su entorno. Vinculó la liberación de Gallo con supuestas gestiones del marido de la legisladora, Franco Bindi, a quien señaló por sus antiguos nexos con Venezuela. “Ellos tuvieron llegada al régimen. Sabemos de las relaciones de espionaje de su marido, nosotros somos la contracara de eso”, concluyó.

También confirmó que el Gobierno evalúa exigir explicaciones formales a la AFA por el procedimiento.

Temas Buenos AiresVenezuelaHonorable Senado de la Nación ArgentinaAsociación del Fútbol ArgentinoPatricia BullrichClaudio "Chiqui" TapiaJavier MileiVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Victoria Villarruel respondióva las críticas de LLA: Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

Victoria Villarruel respondióva las críticas de LLA: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

Petri tildó de golpista a Villarruel y ella no se quedó atrás: Te conozco por el trencito de la alegría con Milei

Petri tildó de "golpista" a Villarruel y ella no se quedó atrás: "Te conozco por el trencito de la alegría con Milei"

Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días detenido

Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días detenido

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental
6

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Más Noticias
Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán

Paula Omodeo cruzó a Darío Monteros: "Sin reglas limpias, no hay futuro para Tucumán"

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Definieron quién asumirá la Jefatura de Gabinete en caso de ausencia de Manuel Adorni

Definieron quién asumirá la Jefatura de Gabinete en caso de ausencia de Manuel Adorni

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Comentarios