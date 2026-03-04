Bullrich cargó contra Villarruel: “Va más por el camino del peronismo; habrá que ver si ellos la aceptan”

La senadora Patricia Bullrich volvió a sacudir el tablero político con declaraciones que tensionan la relación interna en el Gobierno. Calificó como una “deslealtad” la intervención de la AFA en la liberación del gendarme Nahuel Gallo y lanzó duras advertencias contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de alejarse del rumbo trazado por Javier Milei.
Respecto a la titular del Senado, Bullrich fue tajante: “Por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección”, afirmó. Según la funcionaria, mientras el Gobierno avanza hacia una economía abierta y un Estado austero, Villarruel parece tomar un atajo político. “Va más por el camino del peronismo; habrá que ver si ellos la aceptan”, chicaneó.
Además respaldó la teoría presidencial sobre intentos de desestabilización por parte de sectores opositores. La jefa de la bancada libertaria en el Senado habló sobre quiénes -según lo denunciado por el Presidente- habrían intervenido para atacar al Gobierno.
“Desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre, no sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal. ¿Cuáles son todos los actores? El presidente tiene información y lo habrá dicho con lo que tiene y no soy nadie para desmentirlo”, señaló.
La liberación del gendarme
El otro frente de batalla de Bullrich fue la gestión para traer de regreso al país a Nahuel Gallo. La ex ministra cuestionó que la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, actuara de forma independiente sin coordinar con el Estado nacional. “Es una deslealtad al país. Suena a querer sacar rédito político”, sentenció.
Además, reprochó que no se incluyera en la gestión a Germán Giuliani, el otro argentino que sigue detenido en Venezuela, al sugerir que la entidad deportiva evitó confrontar con el régimen de Nicolás Maduro en el pasado por afinidades políticas.
Bullrich apuntó contra la diputada Marcela Pagano y su entorno. Vinculó la liberación de Gallo con supuestas gestiones del marido de la legisladora, Franco Bindi, a quien señaló por sus antiguos nexos con Venezuela. “Ellos tuvieron llegada al régimen. Sabemos de las relaciones de espionaje de su marido, nosotros somos la contracara de eso”, concluyó.
También confirmó que el Gobierno evalúa exigir explicaciones formales a la AFA por el procedimiento.