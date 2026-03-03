Victoria Villarruel respondióva las críticas de LLA: "Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

La fractura en la cúpula del poder es total. Tras la apertura de sesiones ordinarias, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un contraataque frontal ante las acusaciones de "traición" provenientes del entorno de Javier Milei. “Eso quieren: mi renuncia. Pero no se les va a dar”, sentenció la titular del Senado, al ratificar que cumplirá su mandato hasta el 2027.
El detonante fue una dura entrevista de Luis Petri, quien la acusó de "apostar al fracaso del Gobierno", y las alusiones del propio Presidente sobre quienes "sueñan con el sillón de Rivadavia". Villarruel no solo recogió el guante, sino que descargó una batería de críticas contra sus propios aliados.
El legislador Petri había apuntado a la Vicepresidenta por su postura frente al oficialismo y la acusó de actuar en favor de la oposición en momentos clave del debate parlamentario.
"Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?”, arremetió y repasó uno de los momentos álgidos de la ceremonia. “Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.
Mientras Petri se explayaba, Villarruel le contestaba a través de X. “Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, cuestionó.
“Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", cerró.
Guerra en redes: "Cosplays" y "chupamedismo"
Villarruel utilizó sus redes sociales para descalificar a Petri, recordándole su gestión en Defensa y tildó sus críticas de "comentarios de vecina chusma".
"A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría", ironizó al aludir también a un presunto desfalco en la obra social militar (IOSFA).
La vicepresidenta también apuntó contra el titular de Diputados, Martín Menem, a quien definió irónicamente como alguien con "amplios conocimientos de protocolo y chupamedismo", al dejar en claro que el aislamiento que sufre dentro del esquema oficialista ha roto cualquier puente de diálogo.