El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Pasadas las 4.30 de hoy, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue escenario de una imagen esperada durante más de un año: el gendarme Nahuel Gallo descendió del avión y se fundió en un abrazo eterno con su hijo Víctor, de apenas tres años. Atrás quedaban 448 días de incertidumbre y encierro en la cárcel de El Rodeo 1, donde permaneció como rehén del régimen de Nicolás Maduro.