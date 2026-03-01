Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo tras 448 días detenido

El gendarme argentino Nahuel Gallo recuperó su libertad este domingo tras pasar 448 días detenido en Venezuela bajo condiciones que familiares y organizaciones de derechos humanos calificaron de arbitrarias e injustas.
El efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina estuvo recluido en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, desde el 8 de diciembre de 2024, cuando había ingresado al país para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez, y a su hijo.
Confirmación de la liberación
La noticia sobre la liberación de Gallo se confirmó en las inmediaciones del penal tras la difusión de videos en los que otros reclusos celebraban la excarcelación del argentino junto a dos ciudadanos colombianos.
Según reportes, el cabo primero abandonó El Rodeo I cerca de las 21:00 horas y fue trasladado a la Dirección General de Inteligencia Militar para coordinar su entrega y eventual repatriación.
Operativo de repatriación
El proceso de retorno a Argentina estuvo acompañado de coordinación diplomática y logística:
Un avión Lear Jet 60 desde Argentina aterrizó en el aeropuerto de Caracas para facilitar el traslado.
Durante el operativo participaron representaciones diplomáticas, incluidas las de Italia y Estados Unidos.
Reacción de su familia
Horas antes de confirmarse la excarcelación, la pareja de Gallo había publicado en redes: “A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero esperamos noticias positivas después de 448 días”.
Tras su salida de la cárcel, allegados expresaron alivio y esperanza por el reencuentro con su familia en Argentina.
Contexto y reclamos diplomáticos
El caso de Nahuel Gallo fue uno de los que generó mayor tensión diplomática entre Argentina y Venezuela, con reclamos por parte del gobierno argentino y organismos internacionales para su liberación.
Durante su detención, se denunciaron violaciones de derechos humanos y falta de acceso a asistencia legal y consular, lo que amplificó los pedidos de su liberación por parte de organizaciones civiles y autoridades en Argentina.