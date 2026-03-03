Petri tildó de "golpista" a Villarruel y ella no se quedó atrás: "Te conozco por el trencito de la alegría con Milei"
El diputado de La Libertad Avanza cuestionó a la vicepresidenta por usar el teléfono durante el discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa. La titular del Senado le reprochó la situación de la obra social militar y lo acusó de querer forzar su renuncia.
Un gesto durante la Asamblea Legislativa desató un nuevo y áspero cruce dentro del oficialismo. El diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri cuestionó públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel por haber utilizado su teléfono mientras el presidente Javier Milei brindaba su discurso ante el Congreso. La respuesta no tardó en llegar y escaló hasta los calificativos de “golpista” y “te conozco por los trencitos de la alegría”.
Entrevistado en TN, el lunes por la noche, el ex ministro de Defensa consideró que Villarruel jugó a favor de la oposición y que “apostó por el fracaso del Gobierno”. “Ha estado fuera de lugar dos años. No me sorprende el gesto con el teléfono. Cuando el Presidente habla de ‘aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia’, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, lanzó.
“Si te ofrecés a la oposición para abrir el Congreso y sancionar y debatir leyes que hieren el programa económico del Gobierno y lastiman a los argentinos, ¿en qué te convertís?”, insistió el mendocino. Y fue más allá: “Debe haber pensado en ser presidenta. No actuó como lo demanda la Constitución. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas”.
Las declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y llegaron hasta la propia Villarruel, quien, como es habitual, respondió a través de su cuenta personal. En un mensaje dirigido a un usuario que citaba los dichos de Petri, la vicepresidenta apuntó contra la gestión del ex ministro al frente de la obra social de las Fuerzas Armadas.
“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y qué hizo su funcionario mendocino”, escribió, en referencia a la disolución de la obra social militar, dispuesta por decreto de necesidad y urgencia, que arrastra una deuda de $200.000 millones.
Según sostuvo Villarruel, esa decisión “dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país” y agregó que “antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”.
Ante la consulta de otra usuaria sobre el quiebre de la fórmula presidencial que compitió en 2023, la vicepresidenta redobló la embestida. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, afirmó.
En otro intercambio, cuando un usuario le pidió que renunciara, Villarruel fue tajante: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”.
Horas más tarde, el diputado nacional por Mendoza recogió el guante y, al citar la respuesta de la vicepresidenta, exclamó: “A vos te conozco por golpista”.
Las críticas no provinieron solo del legislador. Durante la tarde del lunes, desde la Casa Rosada también hubo cuestionamientos por el mismo gesto. En una entrevista con LN+, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo: “No me gustó que mientras el Presidente daba el mensaje más importante del año, la apertura del período de sesiones ordinarias, la vicepresidenta estaba con el teléfono en la mano. No estuvo bueno eso, no me pareció lógico”.
La tensión quedó expuesta incluso en la propia Asamblea Legislativa. Como marca el protocolo, la titular del Senado es la encargada de recibir al Presidente en las escalinatas del Congreso. El encuentro entre Milei y Villarruel estuvo signado por un saludo frío, un rápido apretón de manos y ningún intercambio de palabras. Además, durante la caminata hacia el recinto, la vicepresidenta empujó fugazmente a Karina Milei, en otra escena que alimentó las versiones de una distancia política que, por ahora, no muestra señales de recomposición.