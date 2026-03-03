Petri tildó de "golpista" a Villarruel y ella no se quedó atrás: "Te conozco por el trencito de la alegría con Milei"

Entrevistado en TN, el lunes por la noche, el ex ministro de Defensa consideró que Villarruel jugó a favor de la oposición y que “apostó por el fracaso del Gobierno”. “Ha estado fuera de lugar dos años. No me sorprende el gesto con el teléfono. Cuando el Presidente habla de ‘aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia’, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, lanzó.