Secciones
Seguridad

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

El caso que se investiga habría sucedido entre junio y octubre de 2025 cuando el acusado desplegó una maniobra engañosa con la finalidad de aprovecharse de la confianza de la denunciante.

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
Hace 21 Min

La Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, imputó a un hombre de 41 años por engañar a una ex compañera de trabajo ofreciéndole asesoramiento jurídico sin contar con título habilitante. 

De acuerdo a la teoría del caso, entre los meses de junio y octubre de 2025, el acusado, simulando ser abogado, desplegó una maniobra engañosa con la finalidad de aprovecharse de la confianza de la denunciante. 

Según la imputación, contactó a la víctima un mes después de que ésta fuera despedida de su empleo y le ofreció asesoramiento jurídico e intervención profesional en un supuesto juicio por despido laboral. También le propuso gestionar trámites vinculados a una certificación de discapacidad y una pensión. En ese contexto la mujer le transfirió un total de 17 millones de pesos, distribuidos en 16 operaciones bancarias. 

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Con el objetivo de garantizar la investigación, la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, solicitó que el imputado por estafa fuera sometido a medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, planteo que fue aceptado por el juez interviniente.

Temas Diego López Ávila
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
2

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
3

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades
5

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni
6

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Más Noticias
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Fue condenada por violar una orden de restricción y prender fuego la casa de su hermana

Fue condenada por violar una orden de restricción y prender fuego la casa de su hermana

Asaltan a un taxista en “La Bombilla”

Asaltan a un taxista en “La Bombilla”

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Comentarios