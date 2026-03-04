Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Santillán sostiene que el delantero los habría estado esperando en el sector de vehículos. “Vino Leandro y le pegó; le cortó el labio a mi hermano. Cuando me metí a preguntar qué pasaba, me dijeron que no era conmigo, pero al intentar defenderlo me largaron un par de piñas”, relató la víctima, quien además aseguró haber recibido amenazas por parte del jugador durante la semana previa al partido.