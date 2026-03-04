El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Esa seguridad y su rápida sintonía con el club estuvieron respaldadas por el aval de viejos conocidos de la casa. Falcioni reveló que amigos como Ricardo ‘Ruso’ Zielinski y Omar De Felippe le dieron las mejores referencias tanto de la ciudad como de la institución, y eso terminó inclinando la balanza para su desembarco. “Tenía ganas de trabajar y acá estoy”, resumió.