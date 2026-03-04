En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Terminal provisora

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, precisó que la primera etapa (la que está llegando a su fin) consistió en el armado del obrador. Indicó que esta nueva fase comenzará en la primera quincena de marzo y se centrará en la renovación integral del edificio principal, con mejoras en los sectores de check-in, preembarque, hall central y áreas de servicios. Por este motivo y para mantener operativos los vuelos, se montará una terminal provisoria hasta que terminen los trabajos en la zona donde funciona actualmente una cafetería.