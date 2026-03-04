En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

La fisonomía y la funcionalidad del aeropuerto Benjamín Matienzo está a punto de ser modificada. Entre esta semana y la próxima está previsto el inicio de la segunda etapa de los trabajos de modernización y ampliación de la terminal aérea, con cambios provisorios que posiblemente generen incomodidades a los pasajeros. Esto permitirá, sin embargo, que el aeropuerto siga completamente operativo mientras se desarrollan las obras, según destacó el Gobierno de Tucumán.
Las tareas de ampliación y modernización del edificio central que empezaron a fines de noviembre y se extenderán por casi dos años y medio fueron destacadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, durante su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura. Remarcó que las obras demandarán una inversión de U$S 50 millones y que el aeropuerto se mantendrá 100% operativo. “Va a seguir funcionando; no se va a cerrar por obra”, remarcó y desató los aplausos del oficialismo.
Terminal provisora
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, precisó que la primera etapa (la que está llegando a su fin) consistió en el armado del obrador. Indicó que esta nueva fase comenzará en la primera quincena de marzo y se centrará en la renovación integral del edificio principal, con mejoras en los sectores de check-in, preembarque, hall central y áreas de servicios. Por este motivo y para mantener operativos los vuelos, se montará una terminal provisoria hasta que terminen los trabajos en la zona donde funciona actualmente una cafetería.
“Va empezar la etapa gruesa, con incomodidades, tal vez por un año. Después se van a ir habilitando de forma parcial distintos sectores de la obra”, expresó el ministro a LA GACETA. Mencionó que PosseSA y GAMA SA (la unión transitoria de empresas a cargo del proyecto planteado por Aeropuertos Argentina 2000) tiene un plazo de ejecución de 27 meses y que ya transcurrieron poco más de 90 días.
Mejoras proyectadas
El objetivo de la obra es incorporar tecnología, optimizar la circulación y dotar a la terminal de una imagen moderna y acorde a los estándares del tráfico aéreo regional e internacional. La intervención permitirá duplicar la capacidad de procesamiento de pasajeros (de 800 a 1.600), administrar hasta cinco vuelos simultáneos (se incorporarán nuevas mangas) y ampliar el tamaño de la terminal internacional: de los 8.500 m² actuales a 9.780 m².
Estas obras se suman a las intervenciones realizadas durante 2024 en las que se remodeló el sector doméstico (arribos y partidas cabotaje) en unos 400 m² aproximadamente. Anteriormente, entre 2016 y 2017, también se realizaron ampliaciones y mejoras en la pista (que pasó de 160.000 m² a tener 227.910 m²) y en la plataforma que pasó a tener casi 25.000 m² para recibir aeronaves de mayor volumen”.
Actualmente el aeropuerto cuenta con una manga de embarque; dos puertas de embarque principales operativas; un sector de check-in y un hall de partidas; dos carruseles en retiro de equipaje nacional y uno internacional; flujos nacionales e internacionales con áreas compartidas o adaptadas; y sala de embarque limitada, con capacidad ajustada a la demanda actual.
En su discurso del 1 de marzo, Jaldo remarcó que en su último año de gestión se potenció la conectividad aérea de Tucumán y afirmó que pasó a ser uno de los puntos de mayor conexión en el país. “Es la confirmación de que algo está cambiando en Tucumán para bien. El país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia, y esto se vincula con nuestra gestión, con el aeropuerto Benjamín Matienzo”, exclamó.
El titular del Poder Ejecutivo recordó entonces que las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000 mencionaron que Tucumán resultó en 2025 la provincia con mayor crecimiento en cantidad de pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas. El mandatario precisó que el incremento superó el 15% en relación con el período anterior desde la terminal aérea provincial.