Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

DeportesFútbol

Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

La dirigencia respaldó la conducción de Claudio Tapia y resolvió sostener la medida pese al calendario ajustado.

SUSPENSIÓN. El fútbol argentino se detendrá en todas sus categorías en repudio a la denuncia judicial de ARCA contra la AFA. SUSPENSIÓN. El fútbol argentino se detendrá en todas sus categorías en repudio a la denuncia judicial de ARCA contra la AFA.
Hace 1 Hs

El fútbol argentino no tendrá actividad este fin de semana. La dirigencia ratificó el paro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura y ya trabaja en la reprogramación de los 15 encuentros que debían disputarse entre el 5 y el 8 de marzo. La decisión fue tomada en respaldo a la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, quien atraviesa una causa judicial vinculada a una denuncia por presunta evasión fiscal.

La postura fue acordada por los clubes en medio de un calendario exigente, marcado por el año del Mundial. La suspensión impacta en una jornada que incluía partidos destacados como San Lorenzo ante Independiente, Racing frente a Huracán, Boca visitando a Central Córdoba y River recibiendo a Atlético Tucumán.

El conflicto se da mientras Tapia y otros dirigentes, entre ellos Pablo Toviggino, deben presentarse ante la Justicia en el marco de la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. En ese contexto, distintos clubes expresaron públicamente su respaldo institucional a la actual conducción.

La medida también reaviva el debate sobre la organización del calendario, ya que varios equipos vienen acumulando compromisos cada 48 horas. Sin embargo, en esta ocasión la mayoría de las instituciones aceptó la postergación sin mayores resistencias.

Cuándo podría jugarse la fecha 9

La alternativa que toma fuerza es reprogramar la jornada entre el 23 y el 31 de marzo, aprovechando la denominada fecha FIFA, período en el que muchas ligas del mundo se detienen por compromisos internacionales. Esa decisión implicaría que algunos clubes jueguen sin futbolistas convocados a sus selecciones. Mientras tanto, la AFA convocó a una reunión en el predio de Ezeiza para definir oficialmente la nueva programación en un escenario donde el paro, al menos por ahora, continuará.

Temas Primera NacionalAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaPablo TovigginoClaudio “Chiqui” TapiaTorneo Apertura 2026
