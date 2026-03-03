Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

Cuándo podría jugarse la fecha 9

La alternativa que toma fuerza es reprogramar la jornada entre el 23 y el 31 de marzo, aprovechando la denominada fecha FIFA, período en el que muchas ligas del mundo se detienen por compromisos internacionales. Esa decisión implicaría que algunos clubes jueguen sin futbolistas convocados a sus selecciones. Mientras tanto, la AFA convocó a una reunión en el predio de Ezeiza para definir oficialmente la nueva programación en un escenario donde el paro, al menos por ahora, continuará.