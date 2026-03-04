Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Las claves de la agenda

El ministerio de Educación abrió su agenda con la propuesta de extender la jornada escolar al 100% de los establecimientos. “Teníamos un 55% de escuelas con más de cuatro horas diarias de clases, y este año le agregaremos una hora más al 45% restante. Esto no sólo va a beneficiar a la educación sino que va a significar un aumento salarial para los docentes”, anticipó la ministra Susana Montaldo. “Para este año tenemos programado continuar con el compromiso federal por la alfabetización en todos los niveles y modalidades de la enseñanza a través del Plan Provincial de Alfabetización, ‘Equidad y Futuro’. Buscamos garantizar que todos los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”, dijo la funcionaria a LA GACETA.