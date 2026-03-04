Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Aunque algunos establecimientos educativos de Tucumán no pudieron abrir sus puertas debido a los daños provocados por las precipitaciones, más de 460.000 alumnos iniciaron el año en escuelas públicas y privadas de todos los niveles y modalidades, tanto de la educación formal como no formal.
Las claves de la agenda
El ministerio de Educación abrió su agenda con la propuesta de extender la jornada escolar al 100% de los establecimientos. “Teníamos un 55% de escuelas con más de cuatro horas diarias de clases, y este año le agregaremos una hora más al 45% restante. Esto no sólo va a beneficiar a la educación sino que va a significar un aumento salarial para los docentes”, anticipó la ministra Susana Montaldo. “Para este año tenemos programado continuar con el compromiso federal por la alfabetización en todos los niveles y modalidades de la enseñanza a través del Plan Provincial de Alfabetización, ‘Equidad y Futuro’. Buscamos garantizar que todos los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”, dijo la funcionaria a LA GACETA.
“Se continuará con la formación a docentes directivos y supervisores de todos los niveles, quienes van a seguir con ateneos los sábados, y con entrega de material educativo y tecnológicos, a las escuelas”, señaló. Otro eje será el trabajo con habilidades socioeducativas en todas las escuelas de la provincia. En ese marco, los docentes iniciaron una capacitación como parte del Programa Nacional de habilidades Socioemocionales. “Esta iniciativa se une al proyecto de Tucumán ‘Educar es Cuidar’ que instrumenta la Pedagogía del Cuidado”, explicó la ministra.
En el nivel secundario se ubican las mayores novedades, con la duplicación del número de supervisores docentes, que podrán llevar un mayor acompañamiento a las instituciones escolares. De 14 supervisores en la provincia se pasará a 26.
Además, se iniciará el proyecto de red de escuelas secundarias innovadoras -Red Innova- de la Nación, que propone un cambio sistémico para mejorar las trayectorias de los estudiantes. La innovación se apoya en cuatro ejes: la organización institucional, el diseño curricular a través de nuevos enfoques y otras asignaturas), un acompañamiento intenso a las trayectorias escolares (mediante la figura de tutores) y la capacitación a directores y docentes, para reforzar el liderazgo.
Por último, se prevé la incorporación de maestras integradoras por aula, de acuerdo a la cantidad de niños que necesiten apoyo. “Estas docentes permanecerán durante toda la jornada escolar y articularán con la maestra del grado, la directora y los padres, a fin de garantizar una mayor continuidad y compromiso del acompañamiento de las trayectorias escolares”, concluyó Montaldo.
En la Capital
La intendente Rossana Chahla encabezó el acto de inicio oficial de inicio de ciclo lectivo 2026 de los establecimientos educativos que dependen de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La ceremonia tuvo lugar en la Escuela Alfonsina Storni, del barrio San Cayetano, donde quedaron inauguradas dos nuevas salas de cuatro años destinadas al Nivel Inicial. Esto permitirá incorporar a más de 50 niños y niñas al jardín de la escuela, que amplía su oferta de educación temprana en la zona. Además, se realizaron obras integrales en el edificio escolar.