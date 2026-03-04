Tras el ataque a Teherán, Irán multiplica su ofensiva

RIAD, Arabia Saudita.- Cazas de Israel y Estados Unidos bombardearon el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ataques a instalaciones petroleras e intereses estadounidenses en el Golfo, en el cuarto día de una guerra sin límite de tiempo.
Los ataques de ambas partes incendian las monarquías del Golfo, dejan decenas de miles de viajeros varados, paralizan el estrecho de Ormuz y disparan el precio del petróleo, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en la pandemia de covid-19 o la guerra en Ucrania.
El número de muertos en esta guerra desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local.
Teherán es en una ciudad fasmal para los que no han huido de las bombas. “Me da miedo caminar por las calles desiertas”, dice Samireh, una enfermera de 33 años que se ha quedado para ayudar.
Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatollah Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra. Durante el día se escucharon explosiones en el este y el sudeste de Teherán.
Israel anunció que condujo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país. También afirmó que golpeó infraestructuras subterráneas clandestinas, en las afueras de Teherán.
La agencia de la Unión Europea para el asilo teme un “flujo de refugiados de una magnitud sin precedentes” desde Irán, que cuenta con cerca de 90 millones de habitantes.
Contradicciones
El general Ebrahim Jabari, un alto mando de los Guardianes de la Revolución, advirtió que si siguen los bombardeos “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias y añadió que el precio del petróleo, que subió ayer a 85 dólares, podría llegar hasta los 200 dólares. Por la noche, Irán anunció una nueva andanada de drones y misiles contra Israel.
Entre tanto el presidente estadounidense cierra la puerta al diálogo. “Quieren hablar. Dije: ‘¡Demasiado tarde!’”, dijo Donald Trump. El mandatario declaró que “prácticamente todo ha sido destruido” en Irán, en una ofensiva que, según él, se decidió porque Washington pensaba que Teherán iba “a atacar primero”.
“En cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel”, dijo el republicano, contradiciendo la versión del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, quien había dicho la víspera que Israel desencadenó la guerra. Esa declaración desató una oleada de indignación y pedidos de información de legisladores de su país.
Estados Unidos, que ha registrado casi una decena de bajas de soldados, ha sufrido ataques directos a sus intereses.
La embajada estadounidense en Arabia Saudita recibió el impacto de dos drones iraníes que provocaron un incendio y obligaron a cerrar las puertas, como ya había sucedido en la legación diplomática en Kuwait.
Detonaciones
Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender “acciones defensivas” para destruir las capacidades militares iraníes. “Sería un acto de guerra”, declaró el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.
Teherán ha multiplicado sus ataques en la región. Periodistas en el terreno reportaron fuertes explosiones en Doha y Dubái, y también estallidos en la capital emiratí.
Los drones iraníes alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos. Qatar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad. Por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que enviará refuerzos a Medio Oriente, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas.
En Líbano proseguían los ataques de Israel en respuesta a los disparos del movimiento Hezbollah, respaldado por Irán, que dijo haber apuntado a tres bases militares en suelo israelí.
Según la unidad de gestión de desastres del gobierno libanés, más de 58.000 personas fueron desplazadas por los ataques.“No nos detendremos hasta que esta organización sea desarmada”, declaró este martes el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir.
El sábado, Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar al régimen en el poder desde 1979. Pero ayer pidió a los manifestantes que esperen a que la situación se haya estabilizado. El canciller turco, Hakan Fidan, advirtió que un cambio de régimen pone en riesgo a la región.
La guerra amenaza una región crucial para la producción de hidrocarburos y hace temblar los mercados, con una subida de precios del oro negro y del gas. Varias instalaciones petroleras fueron atacadas ayer por drones en Omán y Emiratos Árabes Unidos. Qatar también sufrió un golpe a sus infraestructuras.