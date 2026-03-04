Tras el ataque a Teherán, Irán multiplica su ofensiva

Contradicciones

El general Ebrahim Jabari, un alto mando de los Guardianes de la Revolución, advirtió que si siguen los bombardeos “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias y añadió que el precio del petróleo, que subió ayer a 85 dólares, podría llegar hasta los 200 dólares. Por la noche, Irán anunció una nueva andanada de drones y misiles contra Israel.