Nuevos frentes se abren tras un fin de semana dramático para Medio Oriente

Aunque sectores de la población celebraron discretamente la caída del régimen autocrático, la cúpula clerical conservadora se niega a ceder. En Washington, la estrategia de Trump es cuestionada por la falta de un “objetivo final” claro. Pese a los llamados del presidente norteamericano a una rebelión interna en Irán, la resistencia de la Guardia Revolucionaria y los ataques de sus aliados sugieren que el conflicto está lejos de una resolución diplomática.