Cuba detiene a 10 panameños por actos de “subversión”

Imputados

Los infiltrados van a ser imputados por el delito de terrorismo, según adelantó el fiscal Edward Robert en un programa de la televisión nacional, transmitido el viernes y el que altos mandos del Minint mostraron el armamento hallado en la lancha interceptada. A bordo de la nave con matrícula de Florida, se encontró una gran cantidad de armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, algunos de ellos de alta precisión, 11 pistolas y casi 13.000 municiones.