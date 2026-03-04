En medio de las bombas, también se mata el acceso a la información

“Esta presión política no ha cesado con la guerra. Al contrario, se ha intensificado desde el anuncio de la muerte de Jamenei”. El periodista es uno de los muchos reporteros que han tenido que evacuar Teherán, la capital iraní. Sin embargo, la ciudad a la que huyó fue objeto de fuertes ataques. “Los ataques fueron muy intensos”, dijo. “Los aterradores sonidos de las explosiones y los aviones de combate continuaron hasta alrededor de las 2, y se reanudaron alrededor de las 8, cuando nos despertó el sonido de otra explosión”.