El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

La situación en Irán compromete gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, arteria estratégica entre Irán y el sultanato de Omán. Por ese estrecho transita el 20% del petróleo consumido en el mundo. En ese cuadro, el barril de Brent del mar del Norte se disparaba hacia un 8,82% ayer a la tarde, hasta 79,30 dólares, tras haber superado en varias ocasiones los 80 dólares por la mañana.