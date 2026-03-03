El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

PARIS, Francia.- La guerra en Medio Oriente tendrá un impacto sobre los precios del petróleo, pero también, de forma más general, sobre la economía mundial y el comercio, en un golpe cuya magnitud dependerá de la duración y del alcance del conflicto.
Una de las preguntas que se disparan en cada país es si existe riesgo de “shock petrolero”.
La situación en Irán compromete gravemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, arteria estratégica entre Irán y el sultanato de Omán. Por ese estrecho transita el 20% del petróleo consumido en el mundo. En ese cuadro, el barril de Brent del mar del Norte se disparaba hacia un 8,82% ayer a la tarde, hasta 79,30 dólares, tras haber superado en varias ocasiones los 80 dólares por la mañana.
Para el economista Sylvain Bersinger, fundador del gabinete Bersingéco, esta situación hace “surgir el riesgo de un tercer shock petrolero, después de los de 1973 y 1979 y tras el shock gasista de 2022”.
Adam Hetts, responsable mundial multiactivos de la sociedad de inversión Janus Henderson, considera que los precios del petróleo deberían subir, pero mantenerse “en niveles razonables”.
Riesgos para el comercio
El conflicto podría suponer un shock en los intercambios en el peor momento posible, ya que el comercio mundial está puesto a prueba por la ofensiva de Trump sobre los aranceles, estimaron economistas del banco ING.
Más allá del sector de la energía, “el cierre del espacio aéreo del Golfo perturba los corredores aéreos entre Europa y Asia”, añadieron esos expertos.
Para Ruben Nizard, responsable de la investigación sectorial en Coface, esta crisis también podría “volver a alimentar la subida de los costes del flete marítimo”.
“A nivel mundial, abriría la puerta a un escenario económico de estanflación, con un crecimiento débil, nulo o incluso negativo en algunos países”, dijo.
Impacto en los mercados
El conflicto afectará también a la economía mundial y a los mercados, sobre todo si se prolonga. Para los economistas del banco Natixis, cualquier interrupción duradera del tráfico en el estrecho de Ormuz “tendría importantes implicaciones para los mercados, pero también para la dinámica de la inflación y la estabilidad económica global”. China se vería particularmente afectada por esta guerra, opinan.
Cyrille Poirier-Coutansais, director del departamento de investigaciones del Centro de Estudios Estratégicos de la Marina, en Francia, coincidió con este análisis. “El cierre del estrecho de Ormuz es un asunto de primer orden para la economía mundial” y sobre todo “para la economía china”.
Asia es la región más dependiente del estrecho de Ormuz para sus importaciones. “La cuestión es saber si va a haber combustible para hacer funcionar la fábrica del mundo”, comentó.
Para Bersinger, “el shock inflacionista debería ser, según las primeras estimaciones, inferior al de 2022-2023”. Esto, dijo, debería permitir que la economía francesa evite la recesión. En Europa, los tipos de interés de los principales Estados subían ayer, ya que los inversores apuestan por una mayor inflación.
Un conflicto prolongado
La duración y la intensidad de la guerra serán clave para evaluar sus consecuencias.
Para los economistas del banco ING, en caso de conflicto prolongado el alza de los precios de la energía, la perturbación logística y el shock de confianza “supondrían un freno importante al volumen de los intercambios mundiales”.
“Se estima que un aumento de aproximadamente 15 dólares en el precio del Brent durante un período prolongado podría restar alrededor de 0,2 puntos porcentuales de crecimiento a nivel mundial”, dijo Nizard.
Además, añadiría casi “medio punto de inflación”. Estos impactos “no son desdeñables” en un contexto de “crecimiento económico mundial bastante frágil”, comentó.