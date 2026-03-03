Bolivia dispone guardia militar en plantas de combustible

SANTA CRUZ, Bolivia.- Unos 1.500 militares bolivianos se desplazaron hasta las plantas de procesamiento de combustibles, en respuesta a una orden del gobierno de Rodrigo Paz, tras denuncias de conductores por abastecimiento de gasolina contaminada. El gobierno de Bolivia consideró que se debe a actos de sabotaje, y los sospechosos son los sindicalistas que se oponen a sus políticas de privatización.