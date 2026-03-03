Israel bombardeó una instalación clave del programa nuclear iraní cerca de Teherán

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este martes un ataque aéreo contra el complejo militar “Imam Ali”, una instalación estratégica vinculada al desarrollo del programa nuclear iraní ubicada en las inmediaciones de Teherán. Según el parte oficial, en el lugar operaba un grupo de científicos que trabajaba en un componente crítico del sistema de armas atómicas del régimen.
El bombardeo se produjo en la madrugada del cuarto día de guerra abierta entre Israel, Estados Unidos e Irán, en una escalada que ya impacta en la estabilidad regional y en los mercados internacionales.
Ataque al complejo “Imam Ali”
De acuerdo con el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, el objetivo fue el complejo militar “Imam Ali”, señalado como parte de la infraestructura destinada al desarrollo de capacidades nucleares avanzadas.
La operación, precisaron, fue resultado de un trabajo previo de inteligencia que permitió identificar la nueva base de operaciones de científicos vinculados al grupo de armas nucleares iraní. Israel aseguró haber ejecutado un “ataque preciso” para debilitar las capacidades estratégicas de Teherán.
Según la versión israelí, pese a los daños sufridos en instalaciones anteriores, el régimen iraní continuó avanzando en el desarrollo de tecnología nuclear, trasladando parte de sus actividades a un sitio subterráneo reforzado contra bombardeos.
Científicos y componente crítico
Dentro del complejo funcionaba un equipo especializado en el desarrollo de un componente considerado esencial para el sistema de armas nucleares. Si bien las autoridades israelíes no detallaron públicamente la naturaleza técnica del proyecto, remarcaron que se trataba de un elemento “crítico” para la consolidación de capacidades atómicas militares.
Israel sostiene desde hace años que Irán mantiene un programa con fines bélicos encubiertos, algo que Teherán niega de forma sistemática, afirmando que su desarrollo nuclear tiene fines civiles y energéticos.
Escalada regional y ataques cruzados
El ataque se produce en un contexto de intensificación del conflicto. Durante las últimas horas se registraron bombardeos cruzados entre Israel e Irán, ofensivas contra posiciones vinculadas al grupo Hezbollah en Beirut y ataques iraníes contra intereses aliados de Estados Unidos en la región.
En paralelo, Arabia Saudita confirmó que la embajada estadounidense en Riad fue atacada con drones. Tras ese episodio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “pronto” se conocerá la represalia y pidió a ciudadanos estadounidenses abandonar de inmediato 14 países y territorios de Oriente Medio.
Washington también difundió imágenes de ataques aéreos contra drones iraníes a través del Comando Central de Estados Unidos, que calificó a estas aeronaves como una amenaza persistente en la región.
Impacto en el equilibrio regional
El conflicto altera el equilibrio estratégico en Medio Oriente y pone bajo presión al llamado “Eje de la Resistencia”, la red de alianzas impulsada por Teherán en países como Irak, Siria, Líbano y Yemen.
En el plano político internacional, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la crisis “se está expandiendo a otros países de la región” y alertó sobre “graves consecuencias para la paz y la seguridad”, tras el despliegue del portaaviones Charles-de-Gaulle luego del cierre del estrecho de Ormuz.
Máxima tensión en Medio Oriente
La ofensiva sobre el complejo “Imam Ali” representa uno de los golpes más directos contra infraestructura estratégica iraní desde el inicio de la guerra abierta. La posibilidad de nuevos ataques y represalias mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras crece el riesgo de una expansión del conflicto a mayor escala.
Por ahora, la atención está puesta en la respuesta de Teherán y en la eventual reacción coordinada entre Estados Unidos e Israel, en un escenario donde cada movimiento militar redefine el tablero geopolítico regional.