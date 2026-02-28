De la Revolución a la guerra total: cronología de medio siglo de odio entre EE.UU. e Irán

Desde el asalto a la embajada en 1979 hasta la reciente ofensiva conjunta con Israel sobre Teherán, la relación entre Washington y la República Islámica fue una espiral de hostilidad que parece haber alcanzado su punto de no retorno.
La historia contemporánea de Medio Oriente no puede entenderse sin la fractura entre Washington y Teherán. Lo que comenzó como una crisis diplomática hace 47 años evolucionó, a través de embargos y guerras de baja intensidad, hasta el actual escenario de conflicto abierto.
Estos son los hitos que dinamitaron el vínculo bilateral:
- 1979. El 4 de noviembre, tras la Revolución Islámica, cientos de estudiantes asaltaron la embajada estadounidense en Teherán. El secuestro de 52 diplomáticos durante 444 días no solo provocó la ruptura formal de relaciones en 1980, sino que dejó una herida abierta en la psique política de Estados Unidos.
-1995 - 2002. La desconfianza se institucionalizó. Bill Clinton impuso un embargo total por la financiación del terrorismo y, años después, George W. Bush incluyó a Irán en su famoso "Eje del Mal", situándolo como un enemigo prioritario junto a Irak y Corea del Norte.
-2005. Con la llegada de Mahmud Ahmadineyad, Teherán reactivó el enriquecimiento de uranio. A pesar de las promesas de un uso civil, el mundo comenzó a vigilar con sospecha lo que parecía el nacimiento de una potencia nuclear islámica.
-2015 - 2018. El acuerdo nuclear de Viena trajo un breve respiro diplomático. Sin embargo, en 2018, Donald Trump dio un golpe de timón unilateral al retirar a EE.UU. del pacto, reinstaurando sanciones asfixiantes que Teherán consideró una "guerra económica".
- 2020. El asesinato del general Qasem Soleimani en Bagdad mediante un dron estadounidense marcó un antes y un después. Por primera vez, Irán respondió directamente atacando bases norteamericanas, rompiendo el tabú del enfrentamiento cara a cara.
- 2025. En junio de 2025, la tensión acumulada estalló. EE.UU. bombardeó tres enclaves nucleares clave, en una operación que Trump describió como la "aniquilación" de las ambiciones atómicas persas.
- 2026. Tras meses de diplomacia fallida y el fracaso de la mediación de Omán, el despliegue militar en el Golfo alcanzó su punto crítico. El 28 de febrero de 2026, una operación aérea y naval masiva de EE.UU. e Israel sobre Teherán marcó el inicio de un nuevo y oscuro capítulo en la historia global.