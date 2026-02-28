Secciones
Mundo

De la Revolución a la guerra total: cronología de medio siglo de odio entre EE.UU. e Irán

La historia reciente de Medio Oriente no puede entenderse sin la fractura entre Washington y Teherán.

Donald Trump ordenó ataques en Irán. Donald Trump ordenó ataques en Irán.
Hace 2 Hs

Desde el asalto a la embajada en 1979 hasta la reciente ofensiva conjunta con Israel sobre Teherán, la relación entre Washington y la República Islámica fue una espiral de hostilidad que parece haber alcanzado su punto de no retorno.

La historia contemporánea de Medio Oriente no puede entenderse sin la fractura entre Washington y Teherán. Lo que comenzó como una crisis diplomática hace 47 años evolucionó, a través de embargos y guerras de baja intensidad, hasta el actual escenario de conflicto abierto.

Estos son los hitos que dinamitaron el vínculo bilateral:

- 1979. El 4 de noviembre, tras la Revolución Islámica, cientos de estudiantes asaltaron la embajada estadounidense en Teherán. El secuestro de 52 diplomáticos durante 444 días no solo provocó la ruptura formal de relaciones en 1980, sino que dejó una herida abierta en la psique política de Estados Unidos.

-1995 - 2002. La desconfianza se institucionalizó. Bill Clinton impuso un embargo total por la financiación del terrorismo y, años después, George W. Bush incluyó a Irán en su famoso "Eje del Mal", situándolo como un enemigo prioritario junto a Irak y Corea del Norte.

-2005. Con la llegada de Mahmud Ahmadineyad, Teherán reactivó el enriquecimiento de uranio. A pesar de las promesas de un uso civil, el mundo comenzó a vigilar con sospecha lo que parecía el nacimiento de una potencia nuclear islámica.

-2015 - 2018. El acuerdo nuclear de Viena trajo un breve respiro diplomático. Sin embargo, en 2018, Donald Trump dio un golpe de timón unilateral al retirar a EE.UU. del pacto, reinstaurando sanciones asfixiantes que Teherán consideró una "guerra económica".

- 2020. El asesinato del general Qasem Soleimani en Bagdad mediante un dron estadounidense marcó un antes y un después. Por primera vez, Irán respondió directamente atacando bases norteamericanas, rompiendo el tabú del enfrentamiento cara a cara.

- 2025. En junio de 2025, la tensión acumulada estalló. EE.UU. bombardeó tres enclaves nucleares clave, en una operación que Trump describió como la "aniquilación" de las ambiciones atómicas persas.

- 2026. Tras meses de diplomacia fallida y el fracaso de la mediación de Omán, el despliegue militar en el Golfo alcanzó su punto crítico. El 28 de febrero de 2026, una operación aérea y naval masiva de EE.UU. e Israel sobre Teherán marcó el inicio de un nuevo y oscuro capítulo en la historia global.

Temas IsraelBenjamin NetanyahuDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Salta: seis hombres irán a juicio por transportar y almacenar 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos de camión

Salta: seis hombres irán a juicio por transportar y almacenar 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos de camión

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

Macron pidió frenar la “peligrosa escalada” en Medio Oriente ante el estallido del conflicto

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Comentarios