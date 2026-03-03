Guerra en Medio Oriente: Israel bombardeó Teherán y movilizó a 100.000 reservistas

En el cuarto día de un conflicto que ya adquiere dimensiones globales, el gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó una ofensiva a gran escala contra el corazón del régimen iraní. La operación incluyó un bombardeo estratégico sobre Teherán y la movilización masiva de 100.000 reservistas, en una clara señal de que Tel Aviv se prepara para una guerra de largo aliento.