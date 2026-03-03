Donald Trump anunció que cortará todo el comercio con España por haberse negado a prestar sus bases para la ofensiva contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ordenará cortar todo el comercio con España tras el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que aviones estadounidenses utilicen bases en su territorio para atacar Irán y su negativa a elevar el gasto en defensa en el marco de la OTAN.
“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, afirmó Trump.
También sostuvo que “no quiere tener nada que ver” con España y calificó su postura como “terrible”. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, agregó.
La tensión se disparó luego de que el Ejecutivo español no autorizara el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares contra Teherán. Según el Gobierno español, ambas instalaciones -de titularidad española aunque utilizadas por Estados Unidos- solo pueden emplearse en acciones que se ajusten a la Carta de Naciones Unidas.
Consultado sobre la posibilidad de imponer un embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el Tribunal Supremo de Estados Unidos “ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo” por la vía ejecutiva.
Trump también volvió a cuestionar que España sea el único miembro de la OTAN que no se comprometió a incrementar su inversión en defensa hasta el 5 %. Sobre ese punto, Friedrich Merz explicó que está intentando “convencer” a Madrid para que eleve el gasto hasta “el 3 % o el 3,5 %”, al considerar que se trata de un esfuerzo vinculado a la seguridad común.
“España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras”, declaró el canciller alemán.