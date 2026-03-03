Secciones
Mundo

Donald Trump anunció que cortará todo el comercio con España por haberse negado a prestar sus bases para la ofensiva contra Irán

El republicano declaró que el gobierno de Pedro Sánchez es un aliado "terrible".

Donald Trump. Donald Trump. FOTO TOMADA DE LATIMES.COM
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ordenará cortar todo el comercio con España tras el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que aviones estadounidenses utilicen bases en su territorio para atacar Irán y su negativa a elevar el gasto en defensa en el marco de la OTAN.

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, afirmó Trump.

Cuenta regresiva con incertidumbre: el conflicto con Irán altera el mapa del Mundial

Cuenta regresiva con incertidumbre: el conflicto con Irán altera el mapa del Mundial

También sostuvo que “no quiere tener nada que ver” con España y calificó su postura como “terrible”. “España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, agregó.

La tensión se disparó luego de que el Ejecutivo español no autorizara el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares contra Teherán. Según el Gobierno español, ambas instalaciones -de titularidad española aunque utilizadas por Estados Unidos- solo pueden emplearse en acciones que se ajusten a la Carta de Naciones Unidas.

Consultado sobre la posibilidad de imponer un embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el Tribunal Supremo de Estados Unidos “ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo” por la vía ejecutiva.

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

Trump también volvió a cuestionar que España sea el único miembro de la OTAN que no se comprometió a incrementar su inversión en defensa hasta el 5 %. Sobre ese punto, Friedrich Merz explicó que está intentando “convencer” a Madrid para que eleve el gasto hasta “el 3 % o el 3,5 %”, al considerar que se trata de un esfuerzo vinculado a la seguridad común.

“España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras”, declaró el canciller alemán.

Temas EspañaEstados Unidos de AméricaDonald TrumpPedro Sánchez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Becas internacionales para mujeres en 2026: del arte a los negocios, más allá de la tecnología

Becas internacionales para mujeres en 2026: del arte a los negocios, más allá de la tecnología

Cuatro días de trabajo y tres de descanso: la idea que entusiasma a los jóvenes en España

Cuatro días de trabajo y tres de descanso: la idea que entusiasma a los jóvenes en España

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina de Irán

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “destruyó y hundió” nueve barcos de la Marina de Irán

Trump advirtió que la gran oleada de ataques aún no ha sucedido y delineó los objetivos de EEUU en Irán

Trump advirtió que "la gran oleada de ataques aún no ha sucedido" y delineó los objetivos de EEUU en Irán

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
5

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
6

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Más Noticias
Guerra en Medio Oriente: cuáles son los países más seguros ante un estallido global

Guerra en Medio Oriente: cuáles son los países más seguros ante un estallido global

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas

Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Comentarios