Donald Trump anunció que cortará todo el comercio con España por haberse negado a prestar sus bases para la ofensiva contra Irán

Trump también volvió a cuestionar que España sea el único miembro de la OTAN que no se comprometió a incrementar su inversión en defensa hasta el 5 %. Sobre ese punto, Friedrich Merz explicó que está intentando “convencer” a Madrid para que eleve el gasto hasta “el 3 % o el 3,5 %”, al considerar que se trata de un esfuerzo vinculado a la seguridad común.