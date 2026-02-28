Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

La administración de Javier Milei dispuso un blindaje preventivo sobre "objetivos sensibles", sedes diplomáticas y la comunidad judía. La medida responde al alineamiento total con EE. UU. e Israel y al monitoreo constante de la inteligencia ante posibles represalias.
Tras la ofensiva aérea coordinada de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Teherán, el Gobierno argentino decidió elevar a nivel “alto” la alerta de seguridad en todo el territorio nacional.
La medida busca prevenir incidentes en suelo local ante la escalada bélica en Medio Oriente y el explícito posicionamiento de la Casa Rosada a favor de la coalición liderada por Washington y Jerusalén.
Blindaje preventivo y control de fronteras
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo informó que se reforzaron los dispositivos de protección en infraestructura crítica, sedes diplomáticas y centros de la comunidad judía.
El objetivo declarado es "garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes" ante un escenario de volatilidad global.
En simultáneo, se activó un protocolo especial en los límites fronterizos coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Este plan incluye:
- Refuerzo de controles en los puntos de ingreso y egreso del país.
- Aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos.
- Monitoreo permanente en cooperación con agencias de inteligencia internacionales para detectar riesgos o amenazas de forma inmediata.
El alineamiento de Milei
La decisión de elevar la alerta no es azarosa. La administración libertaria definió como eje central de su política exterior el alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel. Esta cercanía estratégica sitúa a la Argentina en una posición de exposición diferenciada respecto a otros países de la región.
Hace apenas un mes, el Gobierno declaró oficialmente a la "Fuerza Quds" -división de élite de la Guardia Revolucionaria iraní- como una organización terrorista. En ese marco, el Gobierno recordó que Argentina ya fue víctima del terrorismo internacional en la década de 1990 con los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994), tragedias que la justicia local vincula directamente con el accionar de Irán.
Diplomacia en alerta
La situación de los argentinos en la zona de conflicto también está bajo vigilancia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Pablo Quirno, ya había emitido alertas de precaución para los ciudadanos en Medio Oriente.
Por su parte, la Embajada argentina en Israel -a través de su consulado en Tel Aviv- instó a los residentes a seguir estrictamente las instrucciones del "Home Front Command" y ubicar los refugios más cercanos.
Cabe recordar que la representación diplomática en Irán se encuentra operando de forma remota desde "Azerbaiyán" desde el año pasado, cuando el personal fue trasladado por razones de seguridad.
Con el Sistema de Inteligencia Nacional en estado de sesión permanente, el Gobierno busca medir con precisión sus próximos pasos, manteniendo una distancia absoluta del régimen del Ayatollah Ali Khamenei y consolidando su rol como aliado estratégico de Occidente en el Cono Sur.