Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Hace apenas un mes, el Gobierno declaró oficialmente a la "Fuerza Quds" -división de élite de la Guardia Revolucionaria iraní- como una organización terrorista. En ese marco, el Gobierno recordó que Argentina ya fue víctima del terrorismo internacional en la década de 1990 con los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994), tragedias que la justicia local vincula directamente con el accionar de Irán.